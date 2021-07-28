https://ria.ru/20210728/frs-1743349992.html

ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 28.07.2021

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T21:28

2021-07-28T21:28

2021-07-28T21:45

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже в одиннадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.ФРС также вновь уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.Инфляция в США останется на повышенном уровне на протяжении месяцев, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл."Инфляция заметно увеличилась и, вероятно, останется на повышенном уровне в предстоящие месяцы, прежде чем станет более умеренной по мере того, как экономика продолжает открываться, а денежные затраты восстанавливаются", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210726/inflyatsiya-1742850565.html

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федеральная резервная система сша, сша, экономика