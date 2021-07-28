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ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 28.07.2021
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:28
2021-07-28T21:45
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже в одиннадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.ФРС также вновь уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.Инфляция в США останется на повышенном уровне на протяжении месяцев, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл."Инфляция заметно увеличилась и, вероятно, останется на повышенном уровне в предстоящие месяцы, прежде чем станет более умеренной по мере того, как экономика продолжает открываться, а денежные затраты восстанавливаются", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.
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федеральная резервная система сша, сша, экономика
21:28 28.07.2021 (обновлено: 21:45 28.07.2021)
 
ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
Регулятор уже в одиннадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
ФРС также вновь уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
"Путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса. Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются", - говорится в пресс-релизе регулятора.
Инфляция в США останется на повышенном уровне на протяжении месяцев, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
"Инфляция заметно увеличилась и, вероятно, останется на повышенном уровне в предстоящие месяцы, прежде чем станет более умеренной по мере того, как экономика продолжает открываться, а денежные затраты восстанавливаются", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.
 
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