https://ria.ru/20210728/fedunkiv-1743263996.html

Свадьбу Федункив покажут по ТВ

Свадьбу Федункив покажут по ТВ - РИА Новости, 28.07.2021

Свадьбу Федункив покажут по ТВ

Свадьбу Марины Федункив и ее итальянского возлюбленного Стефано Маджи покажут в эфире телеканала "Пятница!", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:49

2021-07-28T13:49

2021-07-28T13:49

шоубиз

знаменитости

звезды

пятница! (телеканал)

свадьба

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Свадьбу Марины Федункив и ее итальянского возлюбленного Стефано Маджи покажут в эфире телеканала "Пятница!", сообщает пресс-служба. Торжество пройдет 27 августа. В этот день артистке исполнится 50 лет. Гостями станут звезды российского шоу-бизнеса и близкие пары. "Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим — муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут", — делится актриса.Зрители увидят церемонию в специальном выпуске телепроекта "Четыре свадьбы". Федункив не первая знаменитость, которая решилась продемонстрировать семейный праздник в эфире "Пятницы!". Ранее на канале показывали свадьбу шеф-повара Константина Ивлева. "Мы два реализовавшихся и самодостаточных человека, доказывать друг другу что-либо нет смысла. Считается, что итальянцы темпераментные и эмоциональные, но у нас наоборот, мой пыл Стефано уравновешивает, умеет подобрать слова и почувствовать настроение. И нет, меня в нем ничего не раздражает. Иначе бы я не шла замуж", — рассказывает об отношениях с любимым мужчиной Марина.Федункив и Маджи зарегистрировали отношения несколько месяцев назад в одном из столичных МФЦ, однако торжественную часть решили провести позже.Актриса была дважды замужем. Она жила в гражданском браке с Сергеем Щелчковым 12 лет, с которым рассталась из-за его измен. Второй брак актрисы продлился 13 лет и не принес женщине счастья — она боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этих отношениях.Недавно артистка рассказала о своей первой любви.

https://ria.ru/20210726/diana-1742880329.html

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знаменитости, звезды, пятница! (телеканал), свадьба