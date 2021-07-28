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Свадьбу Федункив покажут по ТВ
Свадьбу Федункив покажут по ТВ - РИА Новости, 28.07.2021
Свадьбу Федункив покажут по ТВ
Свадьбу Марины Федункив и ее итальянского возлюбленного Стефано Маджи покажут в эфире телеканала "Пятница!", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:49
2021-07-28T13:49
2021-07-28T13:49
шоубиз
знаменитости
звезды
пятница! (телеканал)
свадьба
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Свадьбу Марины Федункив и ее итальянского возлюбленного Стефано Маджи покажут в эфире телеканала "Пятница!", сообщает пресс-служба. Торжество пройдет 27 августа. В этот день артистке исполнится 50 лет. Гостями станут звезды российского шоу-бизнеса и близкие пары. "Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим — муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут", — делится актриса.Зрители увидят церемонию в специальном выпуске телепроекта "Четыре свадьбы". Федункив не первая знаменитость, которая решилась продемонстрировать семейный праздник в эфире "Пятницы!". Ранее на канале показывали свадьбу шеф-повара Константина Ивлева. "Мы два реализовавшихся и самодостаточных человека, доказывать друг другу что-либо нет смысла. Считается, что итальянцы темпераментные и эмоциональные, но у нас наоборот, мой пыл Стефано уравновешивает, умеет подобрать слова и почувствовать настроение. И нет, меня в нем ничего не раздражает. Иначе бы я не шла замуж", — рассказывает об отношениях с любимым мужчиной Марина.Федункив и Маджи зарегистрировали отношения несколько месяцев назад в одном из столичных МФЦ, однако торжественную часть решили провести позже.Актриса была дважды замужем. Она жила в гражданском браке с Сергеем Щелчковым 12 лет, с которым рассталась из-за его измен. Второй брак актрисы продлился 13 лет и не принес женщине счастья — она боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этих отношениях.Недавно артистка рассказала о своей первой любви.
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знаменитости, звезды, пятница! (телеканал), свадьба
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Свадьбу Марины Федункив и ее итальянского возлюбленного Стефано Маджи покажут в эфире телеканала "Пятница!", сообщает пресс-служба.
Торжество пройдет 27 августа. В этот день артистке исполнится 50 лет. Гостями станут звезды российского шоу-бизнеса и близкие пары.
"Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим — муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут", — делится актриса.
Зрители увидят церемонию в специальном выпуске телепроекта "Четыре свадьбы".
Федункив не первая знаменитость, которая решилась продемонстрировать семейный праздник в эфире "Пятницы!". Ранее на канале показывали свадьбу шеф-повара Константина Ивлева.
"Мы два реализовавшихся и самодостаточных человека, доказывать друг другу что-либо нет смысла. Считается, что итальянцы темпераментные и эмоциональные, но у нас наоборот, мой пыл Стефано уравновешивает, умеет подобрать слова и почувствовать настроение. И нет, меня в нем ничего не раздражает. Иначе бы я не шла замуж", — рассказывает об отношениях с любимым мужчиной Марина.
Федункив и Маджи зарегистрировали отношения несколько месяцев назад в одном из столичных МФЦ, однако торжественную часть решили провести позже.
Актриса была дважды замужем. Она жила в гражданском браке с Сергеем Щелчковым 12 лет, с которым рассталась из-за его измен. Второй брак актрисы продлился 13 лет и не принес женщине счастья — она боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этих отношениях.
Недавно артистка рассказала
о своей первой любви.