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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210527/fedunkiv-1734392369.html
Звезда Comedy Woman рассказала о первой любви в шестом классе
Звезда Comedy Woman рассказала о первой любви в шестом классе - РИА Новости, 27.05.2021
Звезда Comedy Woman рассказала о первой любви в шестом классе
Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала изданию "Собеседник" о первой влюбленности. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:31
2021-05-27T13:31
шоубиз
comedy woman
влюбленность
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала изданию "Собеседник" о первой влюбленности.Актриса родилась в Перми, но в детстве жила в селе Демьянов на Украине. Ее воспитанием занимались бабушка и дедушка. В четвертом классе Федункив стала дружить с мальчиком по имени Миша. Со временем их общение переросло в нечто большее. "В шестом классе мы уже начали встречаться", — признается артистка.Бабушка актрисы знала о Мише. Когда мальчик "уехал в санаторий в Карпаты", она отпустила внучку навестить молодого человека. В другой город Марина, которая тогда училась в седьмом классе, поехала одна. "Сейчас это удивительно слышать, но в то время не было так опасно ехать куда-то без сопровождения", — комментирует Федункив. Ребята встречались до восьмого класса. Миша окончил среднюю школу и уехал из села — он поступил в медицинское училище в Ивано-Франковске, а Марина осталась и училась в старших классах.Марина Федункив была дважды замужем. Она жила в гражданском браке с Сергеем Щелчковым 12 лет, с которым рассталась из-за его измен. Второй брак актрисы продлился 13 лет и не принес женщине счастья — она боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этих отношениях.
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comedy woman, влюбленность, знаменитости, звезды

Звезда Comedy Woman рассказала о первой любви в шестом классе

13:31 27.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Марина Федункив
Актриса Марина Федункив - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала изданию "Собеседник" о первой влюбленности.
Актриса родилась в Перми, но в детстве жила в селе Демьянов на Украине. Ее воспитанием занимались бабушка и дедушка.
В четвертом классе Федункив стала дружить с мальчиком по имени Миша. Со временем их общение переросло в нечто большее. "В шестом классе мы уже начали встречаться", — признается артистка.
Бабушка актрисы знала о Мише. Когда мальчик "уехал в санаторий в Карпаты", она отпустила внучку навестить молодого человека. В другой город Марина, которая тогда училась в седьмом классе, поехала одна. "Сейчас это удивительно слышать, но в то время не было так опасно ехать куда-то без сопровождения", — комментирует Федункив.
Ребята встречались до восьмого класса. Миша окончил среднюю школу и уехал из села — он поступил в медицинское училище в Ивано-Франковске, а Марина осталась и училась в старших классах.
"После окончания института в 1998 году мы снова встретились с Мишей. Мы даже пытались возобновить отношения – все-таки такое чистое чувство было. Однако оба вскоре поняли, что отвыкли друг от друга, да и интересы уже были разные", — говорит актриса.
Марина Федункив была дважды замужем. Она жила в гражданском браке с Сергеем Щелчковым 12 лет, с которым рассталась из-за его измен. Второй брак актрисы продлился 13 лет и не принес женщине счастья — она боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этих отношениях.
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