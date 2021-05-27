https://ria.ru/20210527/fedunkiv-1734392369.html

Звезда Comedy Woman рассказала о первой любви в шестом классе

Звезда Comedy Woman рассказала о первой любви в шестом классе - РИА Новости, 27.05.2021

Звезда Comedy Woman рассказала о первой любви в шестом классе

Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала изданию "Собеседник" о первой влюбленности. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:31

2021-05-27T13:31

2021-05-27T13:31

шоубиз

comedy woman

влюбленность

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала изданию "Собеседник" о первой влюбленности.Актриса родилась в Перми, но в детстве жила в селе Демьянов на Украине. Ее воспитанием занимались бабушка и дедушка. В четвертом классе Федункив стала дружить с мальчиком по имени Миша. Со временем их общение переросло в нечто большее. "В шестом классе мы уже начали встречаться", — признается артистка.Бабушка актрисы знала о Мише. Когда мальчик "уехал в санаторий в Карпаты", она отпустила внучку навестить молодого человека. В другой город Марина, которая тогда училась в седьмом классе, поехала одна. "Сейчас это удивительно слышать, но в то время не было так опасно ехать куда-то без сопровождения", — комментирует Федункив. Ребята встречались до восьмого класса. Миша окончил среднюю школу и уехал из села — он поступил в медицинское училище в Ивано-Франковске, а Марина осталась и училась в старших классах.Марина Федункив была дважды замужем. Она жила в гражданском браке с Сергеем Щелчковым 12 лет, с которым рассталась из-за его измен. Второй брак актрисы продлился 13 лет и не принес женщине счастья — она боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этих отношениях.

https://ria.ru/20210520/stone-1733045432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

comedy woman, влюбленность, знаменитости, звезды