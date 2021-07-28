https://ria.ru/20210728/facebook-1743315315.html

Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными

Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными - РИА Новости, 28.07.2021

Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными

Таганский районный суд Москвы признал законными штрафы, вынесенные в отношении компании Facebook, на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:19

2021-07-28T17:19

2021-07-28T17:19

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы признал законными штрафы, вынесенные в отношении компании Facebook, на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Постановления мирового судьи судебного участка 422 Таганского района г. Москвы от 25 мая 2021 года по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении Фэйсбук Инк. (Facebook Inc.) оставлены без изменения, а жалобы защитника Домахиной Д.Н. - без удовлетворения", -сказала собеседница агентства.Она уточнила, что речь идет о назначенных в мае административных штрафах по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей.В июне Facebook оштрафовали еще на 17 миллионов рублей за аналогичные административные правонарушения, в июле – еще на шесть.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взысканы десятки миллионов рублей.

https://ria.ru/20210714/facebook-1741214147.html

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россия, facebook, одноклассники, telegram (приложение), москва, twitter, происшествия