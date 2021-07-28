Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Рассчитывать на списание долгов за жилищно-коммунальные услуги не стоит, эта практика не распространена в России. Но есть исключения из правила. Такое может случиться, если управляющие компании оказывают услуги недостаточно качественно, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.
Например, если у вас возникают проблемы с отоплением и водоснабжением, это надо документально фиксировать и требовать у поставщиков перерасчета, а если проблемы носят длительный характер, то можно через суд требовать отмены оплаты за период.
"Не стоит рассчитывать на то, что долги списываются при смене или банкротстве управляющей компании, а также в случае учреждения ТСЖ. Долги остаются даже после банкротства компании — они переходят кредиторам и по сути являются единственным ликвидным имуществом, которое практически всегда подлежит ревизии. Обычно после смены или банкротства УК процесс взыскания задолженности только ускоряется и усиливается", — предупреждает эксперт.
Собеседник агентства также обращает внимание, что по закону долги не списываются по истечении трех лет, но суды достаточно по-разному трактуют начало этого срока и не исключено, что ваша управляющая компания сможет отсудить долг и после трех лет.