https://ria.ru/20210728/dolgi-1743187132.html

Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ

Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ - РИА Новости, 28.07.2021

Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ

Рассчитывать на списание долгов за жилищно-коммунальные услуги не стоит, эта практика не распространена в России. Но есть исключения из правила. Такое может... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T03:15

2021-07-28T03:15

2021-07-28T03:15

городские инновационные технологии

сергей минко

россия

долги

недвижимость

жкх

общество

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Рассчитывать на списание долгов за жилищно-коммунальные услуги не стоит, эта практика не распространена в России. Но есть исключения из правила. Такое может случиться, если управляющие компании оказывают услуги недостаточно качественно, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.Например, если у вас возникают проблемы с отоплением и водоснабжением, это надо документально фиксировать и требовать у поставщиков перерасчета, а если проблемы носят длительный характер, то можно через суд требовать отмены оплаты за период.Собеседник агентства также обращает внимание, что по закону долги не списываются по истечении трех лет, но суды достаточно по-разному трактуют начало этого срока и не исключено, что ваша управляющая компания сможет отсудить долг и после трех лет.

https://ria.ru/20210704/raskhody-1739838769.html

россия

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городские инновационные технологии, сергей минко, россия, долги, недвижимость, жкх, общество