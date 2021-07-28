15:19 28.07.2021 (обновлено: 16:37 28.07.2021)
Главред The Insider* заявил, что его везут на допрос в отдел полиции
Главред The Insider* Роман Доброхотов сообщил, что его везут в отдел полиции по делу о клевете
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлавный редактор издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главред признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов заявил журналистам, что его везут в отдел полиции по району Академический, где допросят по делу о клевете.
"Везут в ОМВД по району Академический, меня допрашивают по делу о клевете. Пока как свидетеля, но, может быть, буду уже не свидетелем", - сказал он.
23 июля, 17:22The Insider* признали в России СМИ-иноагентом
Доброхотов уточнил, что дело связано с твитом "про голландского блогера". Его адвокат Оксана Опаренко ранее сообщила, что у Доброхотова полиция при обыске изъяла мобильные телефоны, ноутбук, планшеты и заграничный паспорт.
Уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК ("Клевета") возбуждено полицией Москвы – жертвой преступления, по мнению следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф. Доброхотову грозит максимально два года лишения свободы.
The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17, заявляла РИА Новости адвокат иностранца Сталина Гуревич.
Уже после начала обыска коллега Доброхотова Сергей Ежов рассказал РИА Новости, что тот в ближайшее время собирался вылететь из России. Надолго ли – не уточняется.
The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.
* Организация признана в России иноагентом