https://ria.ru/20210728/dobrokhotov-1743288854.html

Главред The Insider* заявил, что его везут на допрос в отдел полиции

Главред The Insider* заявил, что его везут на допрос в отдел полиции - РИА Новости, 28.07.2021

Главред The Insider* заявил, что его везут на допрос в отдел полиции

Главред признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов заявил журналистам, что его везут в отдел полиции по району Академический, где допросят по РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:19

2021-07-28T15:19

2021-07-28T16:37

россия

the insider

макс ван дер верфф

сталина гуревич

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главред признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов заявил журналистам, что его везут в отдел полиции по району Академический, где допросят по делу о клевете."Везут в ОМВД по району Академический, меня допрашивают по делу о клевете. Пока как свидетеля, но, может быть, буду уже не свидетелем", - сказал он.Доброхотов уточнил, что дело связано с твитом "про голландского блогера". Его адвокат Оксана Опаренко ранее сообщила, что у Доброхотова полиция при обыске изъяла мобильные телефоны, ноутбук, планшеты и заграничный паспорт.Уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК ("Клевета") возбуждено полицией Москвы – жертвой преступления, по мнению следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф. Доброхотову грозит максимально два года лишения свободы.The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17, заявляла РИА Новости адвокат иностранца Сталина Гуревич.Уже после начала обыска коллега Доброхотова Сергей Ежов рассказал РИА Новости, что тот в ближайшее время собирался вылететь из России. Надолго ли – не уточняется.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.* Организация признана в России иноагентом

https://ria.ru/20210723/insider-1742589958.html

https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html

https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743246889.html

россия

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россия, the insider, макс ван дер верфф, сталина гуревич, происшествия