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https://ria.ru/20210728/dobrokhotov-1743288854.html
Главред The Insider* заявил, что его везут на допрос в отдел полиции
Главред The Insider* заявил, что его везут на допрос в отдел полиции - РИА Новости, 28.07.2021
Главред The Insider* заявил, что его везут на допрос в отдел полиции
Главред признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов заявил журналистам, что его везут в отдел полиции по району Академический, где допросят по РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:19
2021-07-28T16:37
россия
the insider
макс ван дер верфф
сталина гуревич
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главред признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов заявил журналистам, что его везут в отдел полиции по району Академический, где допросят по делу о клевете."Везут в ОМВД по району Академический, меня допрашивают по делу о клевете. Пока как свидетеля, но, может быть, буду уже не свидетелем", - сказал он.Доброхотов уточнил, что дело связано с твитом "про голландского блогера". Его адвокат Оксана Опаренко ранее сообщила, что у Доброхотова полиция при обыске изъяла мобильные телефоны, ноутбук, планшеты и заграничный паспорт.Уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК ("Клевета") возбуждено полицией Москвы – жертвой преступления, по мнению следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф. Доброхотову грозит максимально два года лишения свободы.The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17, заявляла РИА Новости адвокат иностранца Сталина Гуревич.Уже после начала обыска коллега Доброхотова Сергей Ежов рассказал РИА Новости, что тот в ближайшее время собирался вылететь из России. Надолго ли – не уточняется.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.* Организация признана в России иноагентом
https://ria.ru/20210723/insider-1742589958.html
https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html
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россия, the insider, макс ван дер верфф, сталина гуревич, происшествия
15:19 28.07.2021 (обновлено: 16:37 28.07.2021)
 
Главред The Insider* заявил, что его везут на допрос в отдел полиции

Главред The Insider* Роман Доброхотов сообщил, что его везут в отдел полиции по делу о клевете

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлавный редактор издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов
Главный редактор издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главред признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов заявил журналистам, что его везут в отдел полиции по району Академический, где допросят по делу о клевете.
"Везут в ОМВД по району Академический, меня допрашивают по делу о клевете. Пока как свидетеля, но, может быть, буду уже не свидетелем", - сказал он.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 17:22
The Insider* признали в России СМИ-иноагентом
Доброхотов уточнил, что дело связано с твитом "про голландского блогера". Его адвокат Оксана Опаренко ранее сообщила, что у Доброхотова полиция при обыске изъяла мобильные телефоны, ноутбук, планшеты и заграничный паспорт.
Уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК ("Клевета") возбуждено полицией Москвы – жертвой преступления, по мнению следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф. Доброхотову грозит максимально два года лишения свободы.
The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17, заявляла РИА Новости адвокат иностранца Сталина Гуревич.
Роман Доброхотов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 10:59
Журналист из Нидерландов потребовал от Доброхотова извинений за клевету
Уже после начала обыска коллега Доброхотова Сергей Ежов рассказал РИА Новости, что тот в ближайшее время собирался вылететь из России. Надолго ли – не уточняется.
The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.
* Организация признана в России иноагентом
Журналист Макс Ван дер Верфф
Вчера, 12:10
Журналист ван дер Верфф заявил о кампании против него в Нидерландах
 
РоссияThe InsiderМакс Ван дер ВерффСталина ГуревичПроисшествия
 
 
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