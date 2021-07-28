https://ria.ru/20210728/bayden-1743340180.html
Байден встретился с Тихановской
Байден встретился с Тихановской - РИА Новости, 28.07.2021
Байден встретился с Тихановской
Президент США Джо Байден принял в своей резиденции экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:42
2021-07-28T19:42
2021-07-28T20:57
евросоюз
джо байден
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден принял в своей резиденции экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую."Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека", — написал американский лидер в Twitter.На прикрепленной к посту фотографии видно, как Байден и Тихановская в масках беседуют в одном из помещений Белого дома.Белорусский оппозиционер, в свою очередь, написала у себе в Telegram, что попросила американского президента помочь сделать Белоруссию "успешным примером ненасильственного перехода к демократии". Она также добавила, что решением кризиса в Белоруссии "могут стать только новые свободные выборы под международным контролем". Кроме того, оппозиционный политик убеждена, что кризис в республике должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, "а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах".Тихановская — жена белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы. Согласно официальным результатам ЦИК Белоруссии, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.
https://ria.ru/20210711/tikhanovskaya-1740840812.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, джо байден, белоруссия, сша, в мире
19:42 28.07.2021 (обновлено: 20:57 28.07.2021)
Байден встретился с Тихановской
Байден встретился с Тихановской в Белом доме
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
принял в своей резиденции экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.
"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии
в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека", — написал американский лидер в Twitter
.
На прикрепленной к посту фотографии видно, как Байден и Тихановская в масках беседуют в одном из помещений Белого дома.
Белорусский оппозиционер, в свою очередь, написала у себе в Telegram, что попросила американского президента помочь сделать Белоруссию "успешным примером ненасильственного перехода к демократии".
Она также добавила, что решением кризиса в Белоруссии "могут стать только новые свободные выборы под международным контролем". Кроме того, оппозиционный политик убеждена, что кризис в республике должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, "а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах".
Тихановская — жена белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы. Согласно официальным результатам ЦИК Белоруссии
, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.
Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.