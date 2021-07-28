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Биография Олега Бакланова
Биография Олега Бакланова - РИА Новости, 28.07.2021
Биография Олега Бакланова
Скончался последний из живших до сегодняшнего дня член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), руководитель ракетно-космической отрасли... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T23:44
2021-07-28T23:44
олег бакланов
россия
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
дмитрий рогозин
москва
харьков
ссср
цк кпсс
справки
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Скончался последний из живших до сегодняшнего дня член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), руководитель ракетно-космической отрасли СССР и куратор проекта челнока "Буран" Олег Бакланов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Олег Дмитриевич Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове (Украина).В 1958 году окончил радиотехнический факультет Всесоюзного заочного энергетического института. Кандидат технических наук (1969).Трудовую деятельность начал в 1950 году на Харьковском приборостроительном заводе, где прошел путь от монтажника, регулировщика радиоаппаратуры до главного инженера и директора предприятия.В 1963-1972 годах Бакланов занимал должность главного инженера завода.В 1972 году был назначен директором Харьковского приборостроительного завода имени Т.Г. Шевченко.В апреле 1975 года он занял пост генерального директора производственного объединения "Монолит", головным предприятием в котором стал приборостроительный завод имени Т.Г. Шевченко. В объединение вошли также Особое конструкторское бюро, завод "Электроприбор" и СМУ-31.В 1976 году Бакланов был назначен заместителем министра общего машиностроения СССР, в 1981 году - первым заместителем министра общего машиностроения.В 1983-1988 годах Олег Бакланов занимал пост министра общего машиностроения СССР.Принимал участие в освоении серийного производства бортовой и наземной радиотехнической аппаратуры и автономных систем управления ракетами, аппаратуры программной командно-траекторной радиолинии для космических аппаратов.Организовал и обеспечил освоение в производстве бортовых вычислительных систем, выполненных в микроэлектронном исполнении на бескорпусной элементной базе на основе новейших технологий. Под его руководством реализовывалась космические программы, в том числе "Энергия-Буран".В 1988-1991 годах Бакланов был секретарем ЦК КПСС.В 1989 году он был избран народным депутатом СССР.С апреля 1991 года являлся заместителем председателя совета обороны при президенте СССР, был депутатом верховного совета СССР 11-го созыва.В августе 1991 года Олег Бакланов входил в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР, арестовывался по "делу ГКЧП", содержался в следственном изоляторе "Матросская тишина".В 1994 году амнистирован постановлением Государственной думы.После амнистии он стал председателем региональной общественной организации "Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины".Впоследствии возглавлял совет директоров открытого акционерного общества "Рособщемаш", объединяющего предприятия ракетно-космического комплекса, был членом президиума Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.28 июля 2021 года Олег Бакланов скончался.Бакланов был удостоен различных званий и государственных наград. В 1976 году ему было присвоено звание Героя социалистического труда. Лауреат Ленинской премии (1982). Он был награжден советскими орденами "Знак Почета" (1960), Трудового красного знамени (1966, 1974), Октябрьской революции (1971), Ленина (1976), медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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олег бакланов, россия, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, дмитрий рогозин, москва, харьков, ссср, цк кпсс, справки
23:44 28.07.2021
 

Биография Олега Бакланова

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкОлег Бакланов
Олег Бакланов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Скончался последний из живших до сегодняшнего дня член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), руководитель ракетно-космической отрасли СССР и куратор проекта челнока "Буран" Олег Бакланов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Олег Дмитриевич Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове (Украина).
В 1958 году окончил радиотехнический факультет Всесоюзного заочного энергетического института. Кандидат технических наук (1969).
Трудовую деятельность начал в 1950 году на Харьковском приборостроительном заводе, где прошел путь от монтажника, регулировщика радиоаппаратуры до главного инженера и директора предприятия.
В 1963-1972 годах Бакланов занимал должность главного инженера завода.
В 1972 году был назначен директором Харьковского приборостроительного завода имени Т.Г. Шевченко.
В апреле 1975 года он занял пост генерального директора производственного объединения "Монолит", головным предприятием в котором стал приборостроительный завод имени Т.Г. Шевченко. В объединение вошли также Особое конструкторское бюро, завод "Электроприбор" и СМУ-31.
В 1976 году Бакланов был назначен заместителем министра общего машиностроения СССР, в 1981 году - первым заместителем министра общего машиностроения.
В 1983-1988 годах Олег Бакланов занимал пост министра общего машиностроения СССР.
Принимал участие в освоении серийного производства бортовой и наземной радиотехнической аппаратуры и автономных систем управления ракетами, аппаратуры программной командно-траекторной радиолинии для космических аппаратов.
Организовал и обеспечил освоение в производстве бортовых вычислительных систем, выполненных в микроэлектронном исполнении на бескорпусной элементной базе на основе новейших технологий. Под его руководством реализовывалась космические программы, в том числе "Энергия-Буран".
В 1988-1991 годах Бакланов был секретарем ЦК КПСС.
В 1989 году он был избран народным депутатом СССР.
С апреля 1991 года являлся заместителем председателя совета обороны при президенте СССР, был депутатом верховного совета СССР 11-го созыва.
В августе 1991 года Олег Бакланов входил в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР, арестовывался по "делу ГКЧП", содержался в следственном изоляторе "Матросская тишина".
В 1994 году амнистирован постановлением Государственной думы.
После амнистии он стал председателем региональной общественной организации "Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины".
Впоследствии возглавлял совет директоров открытого акционерного общества "Рособщемаш", объединяющего предприятия ракетно-космического комплекса, был членом президиума Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.
28 июля 2021 года Олег Бакланов скончался.
Бакланов был удостоен различных званий и государственных наград. В 1976 году ему было присвоено звание Героя социалистического труда. Лауреат Ленинской премии (1982). Он был награжден советскими орденами "Знак Почета" (1960), Трудового красного знамени (1966, 1974), Октябрьской революции (1971), Ленина (1976), медалями.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Олег БаклановРоссияГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРДмитрий РогозинМоскваХарьковСССРЦК КПСССправки
 
 
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