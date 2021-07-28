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Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов - РИА Новости, 29.07.2021

Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о смерти руководителя ракетно-космической отрасли СССР и члена Государственного комитета по чрезвычайному положению... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-28T21:46

2021-07-28T21:46

2021-07-29T07:03

россия

ссср

цк кпсс

происшествия

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о смерти руководителя ракетно-космической отрасли СССР и члена Государственного комитета по чрезвычайному положению Олега Бакланова. Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове. Начинал работу монтажником на Харьковском приборостроительном заводе и дослужился до должности директора. В 1976 году стал замминистра общего машиностроения, а с 1983 года — министром. Руководил ракетно-космической промышленностью СССР.С 1985 года по 1988 год курировал программу создания сверхтяжелой ракеты "Энергия" и космического челнока "Буран". Был членом ЦК КПСС, Героем Социалистического труда.В августе 1991 года вошел в ГКЧП. После провала путча его арестовали по обвинению в попытке захвата власти. Позднее Бакланова амнистировали. Он был последним из ныне живущих членов ГКЧП.

россия

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россия, ссср, цк кпсс, происшествия, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср