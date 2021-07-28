https://ria.ru/20210728/averbukh-1743301839.html

Авербух станет режиссером гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

Авербух станет режиссером гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода - РИА Новости, 28.07.2021

Авербух станет режиссером гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и мира, призер олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух станет режиссером гала-шоу "Начало нового" на... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:23

2021-07-28T16:23

2021-07-28T16:23

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илья авербух

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и мира, призер олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух станет режиссером гала-шоу "Начало нового" на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Гала-шоу празднования 800-летия Нижнего Новгорода "Начало нового" состоится 21 августа 2021 года и начнется в 20.21.Он отметил, что предстоящее гала-шоу – это масштабная режиссерская постановка, в которой будут принимать участие лучшие в своем деле. "В России никогда не проводились шоу на воде подобного уровня. Одна из целей церемонии – показать, как мы уважаем и чтим прошлое, ценим настоящее и стремимся к будущему. "Начало нового" – девиз, который лежит в основе и церемонии празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Мы хотим рассказать о нижегородцах – талантливых людях с открытыми сердцами, о тех, кто прославил город", - добавил Авербух.Сейчас ведется активная работа по сооружению сценической конструкции, которую планируют возвести к началу августа. После этого специалисты проведут иные работы, в частности, по декоративному оформлению сцены. Главная тема для вдохновения организаторов – богатая история города и стихия воды.Авербух выступал в роли режиссера церемоний открытия чемпионата мира по футболу-2018, открытия и закрытия Универсиады в Красноярске-2019, открытия Культурного форума в Санкт-Петербурге и многих других знаковых российских мероприятий.

https://ria.ru/20210727/nizhniy-1743176639.html

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новости культуры, илья авербух, нижний новгород