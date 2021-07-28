https://ria.ru/20210728/armiya-1743230382.html

Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию

Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию - РИА Новости, 28.07.2021

Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию

Анкара и Баку обсуждают создание совместной тюркской армии, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:07

2021-07-28T11:07

2021-07-28T12:30

турция

азербайджан

в мире

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БАКУ, 28 июл — РИА Новости. Анкара и Баку обсуждают создание совместной тюркской армии, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания Мустафу Шентопа.В этих рамках, как уточнил политик, проводятся и военные учения двух стран.Шентоп отметил, что сейчас Турция и Азербайджан работают над договором о свободной торговле, который призван укрепить их экономические отношения.Во вторник в Баку прошла первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. По итогам они подписали Бакинскую декларацию, которая направлена на развитие сотрудничества и совестной работы над глобальными и региональными вопросами.

https://ria.ru/20210624/turtsiya-1738297537.html

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турция, азербайджан, в мире