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Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию
Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию - РИА Новости, 28.07.2021
Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию
Анкара и Баку обсуждают создание совместной тюркской армии, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:07
2021-07-28T12:30
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БАКУ, 28 июл — РИА Новости. Анкара и Баку обсуждают создание совместной тюркской армии, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания Мустафу Шентопа.В этих рамках, как уточнил политик, проводятся и военные учения двух стран.Шентоп отметил, что сейчас Турция и Азербайджан работают над договором о свободной торговле, который призван укрепить их экономические отношения.Во вторник в Баку прошла первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. По итогам они подписали Бакинскую декларацию, которая направлена на развитие сотрудничества и совестной работы над глобальными и региональными вопросами.
https://ria.ru/20210624/turtsiya-1738297537.html
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турция, азербайджан, в мире
11:07 28.07.2021 (обновлено: 12:30 28.07.2021)
 
Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию

Глава турецкого парламента Шентоп: Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана
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БАКУ, 28 июл — РИА Новости. Анкара и Баку обсуждают создание совместной тюркской армии, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания Мустафу Шентопа.

"Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей", — сказал он.

В этих рамках, как уточнил политик, проводятся и военные учения двух стран.
Шентоп отметил, что сейчас Турция и Азербайджан работают над договором о свободной торговле, который призван укрепить их экономические отношения.
Во вторник в Баку прошла первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. По итогам они подписали Бакинскую декларацию, которая направлена на развитие сотрудничества и совестной работы над глобальными и региональными вопросами.
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