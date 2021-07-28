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Армения заявила о гибели трех военных в боях на границе с Азербайджаном

Армения заявила о гибели трех военных в боях на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 28.07.2021

Армения заявила о гибели трех военных в боях на границе с Азербайджаном

Трое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном, заявили в пресс-службе Минобороны Армении. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:37

2021-07-28T08:37

2021-07-28T09:14

азербайджан

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ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Трое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном, заявили в пресс-службе Минобороны Армении.Еще двое ранены, противостояние продолжается, добавили в ведомстве. Ранее Баку распространил информацию об обстреле армянами Кельбаджарского участка границы, в результате чего пострадали двое азербайджанских военных. Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, в мире