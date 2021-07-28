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Армения заявила о гибели трех военных в боях на границе с Азербайджаном
Армения заявила о гибели трех военных в боях на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 28.07.2021
Армения заявила о гибели трех военных в боях на границе с Азербайджаном
Трое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном, заявили в пресс-службе Минобороны Армении. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:37
2021-07-28T09:14
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Трое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном, заявили в пресс-службе Минобороны Армении.Еще двое ранены, противостояние продолжается, добавили в ведомстве. Ранее Баку распространил информацию об обстреле армянами Кельбаджарского участка границы, в результате чего пострадали двое азербайджанских военных. Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.
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азербайджан, армения, в мире
08:37 28.07.2021 (обновлено: 09:14 28.07.2021)
 
Армения заявила о гибели трех военных в боях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: трое военных погибли, двое ранены в боях на границе с Азербайджаном

© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
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ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Трое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном, заявили в пресс-службе Минобороны Армении.
Еще двое ранены, противостояние продолжается, добавили в ведомстве.
Ранее Баку распространил информацию об обстреле армянами Кельбаджарского участка границы, в результате чего пострадали двое азербайджанских военных.
Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.
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