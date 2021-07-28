https://ria.ru/20210728/armeniya-1743196251.html

Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 28.07.2021

Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном. Сообщение ведомства размещено на его официальном сайте. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T06:51

2021-07-28T06:51

2021-07-28T07:08

минобороны армении

нагорный карабах

москва

ереван

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_123:0:1024:507_1920x0_80_0_0_4cefd293959c000673e0c7691aed18c1.jpg

ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном. Сообщение ведомства размещено на его официальном сайте.Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в провокациях.Там также заявили о двоих раненных при обстрелах."Раненым была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает. Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры. Мы ещё раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами", — заключили в министерстве обороны страны.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на десятое ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://ria.ru/20210726/armeniya-1742865137.html

нагорный карабах

москва

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорный карабах, москва, ереван, азербайджан, армения, в мире