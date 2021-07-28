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Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 28.07.2021
Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном. Сообщение ведомства размещено на его официальном сайте. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T06:51
2021-07-28T07:08
минобороны армении
нагорный карабах
москва
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном. Сообщение ведомства размещено на его официальном сайте.Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в провокациях.Там также заявили о двоих раненных при обстрелах."Раненым была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает. Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры. Мы ещё раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами", — заключили в министерстве обороны страны.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на десятое ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
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минобороны армении, нагорный карабах, москва, ереван, азербайджан, армения, в мире
06:51 28.07.2021 (обновлено: 07:08 28.07.2021)
 
Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном после нарушения перемирия

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий в приграничном районе
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Министерство обороны Армении
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ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном. Сообщение ведомства размещено на его официальном сайте.
"Примерно в 03.40 (02.40 мск) подразделения ВС Азербайджана в очередной раз предприняли провокацию и нарушили перемирие на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. Идут локальные бои", — говорится в публикации.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в провокациях.
"Подразделения вооруженных сил Армении продолжают совершать провокации на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. 28 июля, начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района", — отмечается в сообщении ведомства.
Там также заявили о двоих раненных при обстрелах.
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"Раненым была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает. Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры. Мы ещё раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами", — заключили в министерстве обороны страны.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на десятое ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Минобороны АрменииНагорный КарабахМоскваЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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