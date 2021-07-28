https://ria.ru/20210728/arest-1743295051.html
В Петербурге "охотника на христиан" отправили под домашний арест
В Петербурге "охотника на христиан" отправили под домашний арест - РИА Новости, 28.07.2021
В Петербурге "охотника на христиан" отправили под домашний арест
Суд отправил жителя Петербурга Павла Голикова, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:53
2021-07-28T15:53
2021-07-28T15:53
религия и мировоззрение
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Суд отправил жителя Петербурга Павла Голикова, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному признаку, под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что жителю Петербурга предъявлено обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному признаку после записи видеоролика с оскорблениями чувств верующих и угроз в адрес христиан."Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Павла Голикова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказано в сообщении.Следствие полагает, что Голиков в апреле прошлого года приехал на автомобиле к православной местной организации Приход собора Архангела Михаила и снял видео, которое затем разместил "ВКонтакте". В ролике он глумился над православной молитвой."Кроме того, Голиков выражал угрозу совершения агрессивных действий против человека в связи с его религиозной принадлежностью, демонстрируя в багажнике автомобиля топор, мачете и слезоточивый газ "Шпага". Сообщил о намерении "устроить охоту на христиан", - говорится в сообщении.Голиков против меры пресечения не возражал.
https://ria.ru/20210326/delo-1602926773.html
https://ria.ru/20210723/gruppa-1742521629.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_3bd3710e56d501777d308cd4f667a045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге "охотника на христиан" отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест петербуржца Голикова, планировавшего устроить "охоту на христиан"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Суд отправил жителя Петербурга Павла Голикова, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному признаку, под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее в пресс-службе СК
РФ сообщили, что жителю Петербурга предъявлено обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному признаку после записи видеоролика с оскорблениями чувств верующих и угроз в адрес христиан.
"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Павла Голикова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказано в сообщении.
Следствие полагает, что Голиков в апреле прошлого года приехал на автомобиле к православной местной организации Приход собора Архангела Михаила и снял видео, которое затем разместил "ВКонтакте". В ролике он глумился над православной молитвой.
"Кроме того, Голиков выражал угрозу совершения агрессивных действий против человека в связи с его религиозной принадлежностью, демонстрируя в багажнике автомобиля топор, мачете и слезоточивый газ "Шпага". Сообщил о намерении "устроить охоту на христиан", - говорится в сообщении.
Голиков против меры пресечения не возражал.