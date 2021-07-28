https://ria.ru/20210728/arest-1743295051.html

В Петербурге "охотника на христиан" отправили под домашний арест

В Петербурге "охотника на христиан" отправили под домашний арест - РИА Новости, 28.07.2021

В Петербурге "охотника на христиан" отправили под домашний арест

Суд отправил жителя Петербурга Павла Голикова, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:53

2021-07-28T15:53

2021-07-28T15:53

религия и мировоззрение

россия

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Суд отправил жителя Петербурга Павла Голикова, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному признаку, под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что жителю Петербурга предъявлено обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному признаку после записи видеоролика с оскорблениями чувств верующих и угроз в адрес христиан."Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Павла Голикова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказано в сообщении.Следствие полагает, что Голиков в апреле прошлого года приехал на автомобиле к православной местной организации Приход собора Архангела Михаила и снял видео, которое затем разместил "ВКонтакте". В ролике он глумился над православной молитвой."Кроме того, Голиков выражал угрозу совершения агрессивных действий против человека в связи с его религиозной принадлежностью, демонстрируя в багажнике автомобиля топор, мачете и слезоточивый газ "Шпага". Сообщил о намерении "устроить охоту на христиан", - говорится в сообщении.Голиков против меры пресечения не возражал.

https://ria.ru/20210326/delo-1602926773.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия