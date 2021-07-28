https://ria.ru/20210728/arbuz-1743246600.html

Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз

Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз - РИА Новости, 28.07.2021

Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз

Покупателям при выборе арбуза стоит учитывать несколько факторов, в том числе время на транспортировку плода до места продажи, но если плод созрел, нитратов там РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:08

2021-07-28T12:08

2021-07-28T12:08

россия

роскачество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Покупателям при выборе арбуза стоит учитывать несколько факторов, в том числе время на транспортировку плода до места продажи, но если плод созрел, нитратов там уже не будет, говорится в сообщении Роскачества.Эксперты указывают, что нитраты необходимы для питания растений: арбузы удобряют в период созревания, таким образом, к концу созревания нитратов там быть не должно. "Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов - сорвать его недозревшим, примерно за неделю до полного созревания. Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти - низкая", - указывают эксперты.Роскачество поясняет, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим и целым. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество рубцов и трещин. "Созревший арбуз имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы. О спелости ягоды свидетельствует и земляное пятно - это место, на котором арбуз лежал на земле. Оно должно быть ярко-желтого цвета и только одно", - говорится в сообщении.Звук спелого арбуза должен быть не глухим и не звонким, а скорее гулким, напоминающим вибрацию. Высохший хвостик - не стопроцентный признак вкусного арбуза: это лишь значит, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу, поясняют эксперты.Роскачество также предостерегает покупать разрезанный арбуз или с повреждениями поверхности, а также просить его надрезать: микроорганизмы через такие трещины легко достигают сладкой и влажной мякоти, где начинают активно размножаться, и могут вызвать пищевые отравления.

https://ria.ru/20210416/frukt-1728525330.html

https://ria.ru/20210611/khimoza-1736555356.html

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россия, роскачество, общество