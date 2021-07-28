Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/arbuz-1743246600.html
Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз
Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз - РИА Новости, 28.07.2021
Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз
Покупателям при выборе арбуза стоит учитывать несколько факторов, в том числе время на транспортировку плода до места продажи, но если плод созрел, нитратов там РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:08
2021-07-28T12:08
россия
роскачество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603964334_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_3914b53ab8b9e33149a6f69844783e2f.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Покупателям при выборе арбуза стоит учитывать несколько факторов, в том числе время на транспортировку плода до места продажи, но если плод созрел, нитратов там уже не будет, говорится в сообщении Роскачества.Эксперты указывают, что нитраты необходимы для питания растений: арбузы удобряют в период созревания, таким образом, к концу созревания нитратов там быть не должно. "Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов - сорвать его недозревшим, примерно за неделю до полного созревания. Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти - низкая", - указывают эксперты.Роскачество поясняет, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим и целым. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество рубцов и трещин. "Созревший арбуз имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы. О спелости ягоды свидетельствует и земляное пятно - это место, на котором арбуз лежал на земле. Оно должно быть ярко-желтого цвета и только одно", - говорится в сообщении.Звук спелого арбуза должен быть не глухим и не звонким, а скорее гулким, напоминающим вибрацию. Высохший хвостик - не стопроцентный признак вкусного арбуза: это лишь значит, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу, поясняют эксперты.Роскачество также предостерегает покупать разрезанный арбуз или с повреждениями поверхности, а также просить его надрезать: микроорганизмы через такие трещины легко достигают сладкой и влажной мякоти, где начинают активно размножаться, и могут вызвать пищевые отравления.
https://ria.ru/20210416/frukt-1728525330.html
https://ria.ru/20210611/khimoza-1736555356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603964334_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2a999dcf0ad7f6d6331b91fba16be1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роскачество, общество
12:08 28.07.2021
 
Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз

В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз без нитратов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТорговля арбузами на рынке в Севастополе
Торговля арбузами на рынке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Покупателям при выборе арбуза стоит учитывать несколько факторов, в том числе время на транспортировку плода до места продажи, но если плод созрел, нитратов там уже не будет, говорится в сообщении Роскачества.
"При выборе арбуза нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым. Оптимальный вариант - это покупать арбузы возле арбузных полей: ягоды там полностью дозревшие", - говорится в сообщении.
Эксперты указывают, что нитраты необходимы для питания растений: арбузы удобряют в период созревания, таким образом, к концу созревания нитратов там быть не должно. "Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов - сорвать его недозревшим, примерно за неделю до полного созревания. Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти - низкая", - указывают эксперты.
Роскачество поясняет, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим и целым. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество рубцов и трещин. "Созревший арбуз имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы. О спелости ягоды свидетельствует и земляное пятно - это место, на котором арбуз лежал на земле. Оно должно быть ярко-желтого цвета и только одно", - говорится в сообщении.
Хурма - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 10:04
Врач предупредила об опасности для здоровья популярного фрукта
Звук спелого арбуза должен быть не глухим и не звонким, а скорее гулким, напоминающим вибрацию. Высохший хвостик - не стопроцентный признак вкусного арбуза: это лишь значит, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу, поясняют эксперты.
Роскачество также предостерегает покупать разрезанный арбуз или с повреждениями поверхности, а также просить его надрезать: микроорганизмы через такие трещины легко достигают сладкой и влажной мякоти, где начинают активно размножаться, и могут вызвать пищевые отравления.
Фрукты и овощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 02:15
Биотехнолог объяснил, как проверить овощи и фрукты на содержание химии
 
РоссияРоскачествоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния