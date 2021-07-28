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В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски

В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 28.07.2021

В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски

Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что В 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T01:28

2021-07-28T01:28

2021-07-28T01:52

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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что В 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен Холодной войны.По его словам, эти перемены вынудили ВВС сосредоточиться на Арктике."Мы ожидаем, что эта сосредоточенность (на Арктике) позволит нам конкурировать..., но также в случае необходимости давать отпор военному соперничеству, которое сейчас наблюдается в Арктике", — добавил Хайноут.

https://ria.ru/20210722/su-27-1742446528.html

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россия, вашингтон, ввс сша, арктика, аляска, сша, в мире