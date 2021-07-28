Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/alyaska-1743187355.html
В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски
В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 28.07.2021
В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски
Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что В 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T01:28
2021-07-28T01:52
россия
вашингтон
ввс сша
арктика
аляска
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603248353_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_e86ecf8586518bd80f0fb64b2dc57faf.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что В 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен Холодной войны.По его словам, эти перемены вынудили ВВС сосредоточиться на Арктике."Мы ожидаем, что эта сосредоточенность (на Арктике) позволит нам конкурировать..., но также в случае необходимости давать отпор военному соперничеству, которое сейчас наблюдается в Арктике", — добавил Хайноут.
https://ria.ru/20210722/su-27-1742446528.html
россия
вашингтон
арктика
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603248353_135:102:1280:960_1920x0_80_0_0_5294d4a1749c076621d0cdcd7415cc87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вашингтон, ввс сша, арктика, аляска, сша, в мире
01:28 28.07.2021 (обновлено: 01:52 28.07.2021)
 
В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски

Американский генерал Клинтон Хайноут заявил о перехвате рекордного числа самолетов России у Аляски

CC0 / McStyles / Вид на ледник Кник, Аляска
Вид на ледник Кник, Аляска - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
CC0 / McStyles /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что В 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен Холодной войны.

"Наблюдается тенденция потепления (климата в Арктике), что способствует росту активности. Интересный факт: не все проявления этой активности безобидны. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен Холодной войны", — отметил Хайноут во время круглого стола Международного центра Вудро Вильсона, посвященного арктической стратегии военно‑воздушного министерства США.

По его словам, эти перемены вынудили ВВС сосредоточиться на Арктике.
"Мы ожидаем, что эта сосредоточенность (на Арктике) позволит нам конкурировать..., но также в случае необходимости давать отпор военному соперничеству, которое сейчас наблюдается в Арктике", — добавил Хайноут.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 21:43
Су-27 сопроводил немецкий истребитель над Балтикой
 
РоссияВашингтонВВС СШААрктикаАляскаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния