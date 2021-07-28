https://ria.ru/20210728/alyaska-1743187355.html
В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски
В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 28.07.2021
В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски
Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что В 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T01:28
2021-07-28T01:28
2021-07-28T01:52
россия
вашингтон
ввс сша
арктика
аляска
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603248353_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_e86ecf8586518bd80f0fb64b2dc57faf.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что В 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен Холодной войны.По его словам, эти перемены вынудили ВВС сосредоточиться на Арктике."Мы ожидаем, что эта сосредоточенность (на Арктике) позволит нам конкурировать..., но также в случае необходимости давать отпор военному соперничеству, которое сейчас наблюдается в Арктике", — добавил Хайноут.
https://ria.ru/20210722/su-27-1742446528.html
россия
вашингтон
арктика
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603248353_135:102:1280:960_1920x0_80_0_0_5294d4a1749c076621d0cdcd7415cc87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон, ввс сша, арктика, аляска, сша, в мире
01:28 28.07.2021 (обновлено: 01:52 28.07.2021)
В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов у Аляски
Американский генерал Клинтон Хайноут заявил о перехвате рекордного числа самолетов России у Аляски