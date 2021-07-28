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Пенелопа Крус сыграла в фильме Альмодовара о материнстве
Пенелопа Крус сыграла в фильме Альмодовара о материнстве - РИА Новости, 28.07.2021
Пенелопа Крус сыграла в фильме Альмодовара о материнстве
Вышел тизер нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" ("Madres paralelas") с Пенелопой Крус в главной роли, сообщает IndieWire. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T04:56
2021-07-28T04:56
2021-07-28T04:56
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пенелопа крус
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вышел тизер нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" ("Madres paralelas") с Пенелопой Крус в главной роли, сообщает IndieWire. В ленте рассказывается о двух женщинах, познакомившихся в роддоме. Обе не планировали беременность. Героиня Крус обрадовалась возможности стать мамой, однако ее новая знакомая — подросток, и она испугалась. В больнице между ними установилась связь, и их жизни вскоре после случайной встречи изменились. "Я говорю о важности предков и потомков, о памяти. В моей фильмографии много матерей, но эти отличаются от всех остальных", — рассказывал Альмодовар о своем новом проекте. Ранее стало известно, что "Параллельные матери" откроют Венецианский кинофестиваль в этом году.
https://ria.ru/20201223/almodovar-1590471446.html
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венецианский кинофестиваль, кино и сериалы, новости культуры, пенелопа крус, педро альмодовар