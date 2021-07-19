https://ria.ru/20210719/venetsiya-1741884669.html

Стало известно, какой фильм откроет кинофестиваль в Венеции

Стало известно, какой фильм откроет кинофестиваль в Венеции - РИА Новости, 19.07.2021

Стало известно, какой фильм откроет кинофестиваль в Венеции

Новый фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли откроет 78-кинофестиваль в Венеции, сообщает дирекция... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:38

2021-07-19T17:38

2021-07-19T17:38

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педро альмодовар

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РИМ, 19 июл – РИА Новости. Новый фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли откроет 78-кинофестиваль в Венеции, сообщает дирекция киносмотра.В картине расскажут о двух матерях, которые рожают в один день. Однако, по выражению самого режиссера, их жизни развиваются "по параллельной траектории". Сценарий к ленте написал Педро Альмодовар, находясь на изоляции после коронавируса. По его словам, на работу ушло три месяца.Как сообщила пресс-служба Венецианской биеннале, Альмодовор заявил, что "как режиссер родился именно в Венеции в 1983 году". Тогда в программу смотра вошел один из его первых фильмов "Нескромное обаяние порока".Директор киносмотра Альберто Барбера назвал предстоящую драму "ярким и чувственным портретом двух женщин", которая раскрывает тему материнства, сексуальности и женской солидарности.Ранее стало известно, что председателем международного жюри кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, станет режиссер "Паразитов" кореец Пон Чжун Хо. Награды фестиваля за карьерные достижения получат американская актриса Джейми Ли Кертис и итальянский актер и режиссер Роберто Бениньи.Альмодовар — лауреат двух премий "Оскар". Он был отмечен за фильмы "Все о моей матери" (1999 год, категория "Лучший фильм на иностранном языке") и "Поговори с ней" (2002 год, "Лучший оригинальный сценарий"). В 2019 году режиссер получил почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

https://ria.ru/20210617/dyuna-1737396230.html

https://ria.ru/20210719/cannes-1741854102.html

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пон чжун хо, кино и сериалы, новости культуры, роберто бениньи, пенелопа крус, педро альмодовар, венеция