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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210719/venetsiya-1741884669.html
Стало известно, какой фильм откроет кинофестиваль в Венеции
Стало известно, какой фильм откроет кинофестиваль в Венеции - РИА Новости, 19.07.2021
Стало известно, какой фильм откроет кинофестиваль в Венеции
Новый фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли откроет 78-кинофестиваль в Венеции, сообщает дирекция... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:38
2021-07-19T17:38
культура
пон чжун хо
кино и сериалы
новости культуры
роберто бениньи
пенелопа крус
педро альмодовар
венеция
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РИМ, 19 июл – РИА Новости. Новый фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли откроет 78-кинофестиваль в Венеции, сообщает дирекция киносмотра.В картине расскажут о двух матерях, которые рожают в один день. Однако, по выражению самого режиссера, их жизни развиваются "по параллельной траектории". Сценарий к ленте написал Педро Альмодовар, находясь на изоляции после коронавируса. По его словам, на работу ушло три месяца.Как сообщила пресс-служба Венецианской биеннале, Альмодовор заявил, что "как режиссер родился именно в Венеции в 1983 году". Тогда в программу смотра вошел один из его первых фильмов "Нескромное обаяние порока".Директор киносмотра Альберто Барбера назвал предстоящую драму "ярким и чувственным портретом двух женщин", которая раскрывает тему материнства, сексуальности и женской солидарности.Ранее стало известно, что председателем международного жюри кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, станет режиссер "Паразитов" кореец Пон Чжун Хо. Награды фестиваля за карьерные достижения получат американская актриса Джейми Ли Кертис и итальянский актер и режиссер Роберто Бениньи.Альмодовар — лауреат двух премий "Оскар". Он был отмечен за фильмы "Все о моей матери" (1999 год, категория "Лучший фильм на иностранном языке") и "Поговори с ней" (2002 год, "Лучший оригинальный сценарий"). В 2019 году режиссер получил почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
https://ria.ru/20210617/dyuna-1737396230.html
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пон чжун хо, кино и сериалы, новости культуры, роберто бениньи, пенелопа крус, педро альмодовар, венеция
17:38 19.07.2021
 
Стало известно, какой фильм откроет кинофестиваль в Венеции

Стало известно, какой фильм откроет кинофестиваль в Венеции

© AFP 2021 / Robyn BeckПенелопа Крус
Пенелопа Крус - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AFP 2021 / Robyn Beck
Читать ria.ru в
РИМ, 19 июл – РИА Новости. Новый фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли откроет 78-кинофестиваль в Венеции, сообщает дирекция киносмотра.
В картине расскажут о двух матерях, которые рожают в один день. Однако, по выражению самого режиссера, их жизни развиваются "по параллельной траектории".
Сценарий к ленте написал Педро Альмодовар, находясь на изоляции после коронавируса. По его словам, на работу ушло три месяца.
Как сообщила пресс-служба Венецианской биеннале, Альмодовор заявил, что "как режиссер родился именно в Венеции в 1983 году". Тогда в программу смотра вошел один из его первых фильмов "Нескромное обаяние порока".
"Тридцать восемь лет спустя я призван открыть фестиваль. Я не могу выразить радость, гордость и то, как много это для меня значит, не впадая в самодовольство. Я очень благодарен фестивалю за это признание и надеюсь оказаться на достойной этого высоте", — прокомментировал режиссер.
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Директор киносмотра Альберто Барбера назвал предстоящую драму "ярким и чувственным портретом двух женщин", которая раскрывает тему материнства, сексуальности и женской солидарности.
Ранее стало известно, что председателем международного жюри кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, станет режиссер "Паразитов" кореец Пон Чжун Хо. Награды фестиваля за карьерные достижения получат американская актриса Джейми Ли Кертис и итальянский актер и режиссер Роберто Бениньи.
Альмодовар — лауреат двух премий "Оскар". Он был отмечен за фильмы "Все о моей матери" (1999 год, категория "Лучший фильм на иностранном языке") и "Поговори с ней" (2002 год, "Лучший оригинальный сценарий"). В 2019 году режиссер получил почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
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КультураПон Чжун ХоКино и сериалыНовости культурыРоберто БениньиПенелопа КрусПедро АльмодоварВенеция
 
 
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