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Климатолог предупредил об угрозе затопления двух российских городов
Климатолог предупредил об угрозе затопления двух российских городов - РИА Новости, 27.07.2021
Климатолог предупредил об угрозе затопления двух российских городов
Подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом в беседе с изданием Ura.ru заявил директор программы "Климат... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:48
2021-07-27T18:48
2021-07-27T21:05
россия
нева (река)
алексей кокорин
всемирный фонд дикой природы
ленинградская область
архангельск
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом в беседе с изданием Ura.ru заявил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин."Проблема подъема мирового океана — это проблема 22-го века. По худшим оценкам, подъем может быть три — пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?" — заявил специалист.Летом этого года в Петербурге зафиксировали несколько климатических рекордов. В июне был побит максимальный показатель температуры в 35,9 градуса. Помимо этого, из-за аномальной жары вода в Неве прогрелась до рекордных 25 градусов.По прогнозу синоптиков, жаркая погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продлится до второй-третьей декады августа.
россия
нева (река)
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россия, нева (река), алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, ленинградская область, архангельск, санкт-петербург, общество
18:48 27.07.2021 (обновлено: 21:05 27.07.2021)
Климатолог предупредил об угрозе затопления двух российских городов
Климатолог Кокорин: Петербург и Архангельск может затопить из-за глобального потепления