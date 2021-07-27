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Климатолог предупредил об угрозе затопления двух российских городов

Климатолог предупредил об угрозе затопления двух российских городов - РИА Новости, 27.07.2021

Климатолог предупредил об угрозе затопления двух российских городов

Подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом в беседе с изданием Ura.ru заявил директор программы "Климат... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:48

2021-07-27T18:48

2021-07-27T21:05

россия

нева (река)

алексей кокорин

всемирный фонд дикой природы

ленинградская область

архангельск

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом в беседе с изданием Ura.ru заявил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин."Проблема подъема мирового океана — это проблема 22-го века. По худшим оценкам, подъем может быть три — пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?" — заявил специалист.Летом этого года в Петербурге зафиксировали несколько климатических рекордов. В июне был побит максимальный показатель температуры в 35,9 градуса. Помимо этого, из-за аномальной жары вода в Неве прогрелась до рекордных 25 градусов.По прогнозу синоптиков, жаркая погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продлится до второй-третьей декады августа.

россия

нева (река)

ленинградская область

архангельск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нева (река), алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, ленинградская область, архангельск, санкт-петербург, общество