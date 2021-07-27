Глава Забайкалья предложил удвоить выплаты за потерю имущества при ЧС

"Мы должны людям выплачивать 100 тысяч рублей, если он потерял всё имущество. Мне кажется, если каждый применит к себе, мы поймём, что 100 тысяч на человека при полной утере имущества - это явно не достаточная сумма. Такой размер выплат существует уже более 10 лет. Мы предложили бы пересмотреть её и увеличить минимум в два раза", - заявил Осипов.