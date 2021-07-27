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Глава Забайкалья предложил удвоить выплаты за потерю имущества при ЧС
Глава Забайкалья предложил удвоить выплаты за потерю имущества при ЧС - РИА Новости, 27.07.2021
Глава Забайкалья предложил удвоить выплаты за потерю имущества при ЧС
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока предложил... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:30
2021-07-27T09:30
2021-07-27T09:30
александр осипов
дальний восток
забайкальский край
происшествия
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ЧИТА, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока предложил правительству РФ в два раза увеличить размер выплат за потерю имущества во время ЧС.Он уточнил, что в Забайкалье признаны пострадавшими порядка 12 тысяч человек почти в 50 населённых пунктах.
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александр осипов, дальний восток, забайкальский край, происшествия
Глава Забайкалья предложил удвоить выплаты за потерю имущества при ЧС
Губернатор Забайкалья Осипов предложил удвоить выплаты за потерю имущества при ЧС