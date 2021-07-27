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Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях
Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях - РИА Новости, 27.07.2021
Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях
Полпреды, в частности Юрий Трутнев и Владимир Якушев, могут брать "микро-отпуска" для участия в предвыборных мероприятиях партии "Единая Россия", чьи... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:06
2021-07-27T13:06
2021-07-27T13:06
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госдума рф
единая россия
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дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полпреды, в частности Юрий Трутнев и Владимир Якушев, могут брать "микро-отпуска" для участия в предвыборных мероприятиях партии "Единая Россия", чьи региональные группы они возглавили на выборах в ГД, это допустимо, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавил региональную группу единороссов номер один на выборах в Госдуму, в которую входят регионы Дальнего Востока, полпред Владимир Якушев - по Курганской и Тюменской областям."Если они принимают участие в предвыборных мероприятиях, они могут брать такие "микро-отпуски", вполне это допустимо. Если они будут принимать участие в чисто предвыборных, в агитационных мероприятиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли полпреды брать отпуска, чтобы участвовать в агитационных мероприятиях, и если да, то кто будет помогать федеральному центру координировать ситуацию на территориях.
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россия, дальний восток, госдума рф, единая россия, владимир якушев, юрий трутнев, дмитрий песков, тюменская область, политика
Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях
Пресс-секретарь Песков: полпреды могут брать "микро-отпуска" на время предвыборных мероприятий