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Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях
Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях - РИА Новости, 27.07.2021
Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях
Полпреды, в частности Юрий Трутнев и Владимир Якушев, могут брать "микро-отпуска" для участия в предвыборных мероприятиях партии "Единая Россия", чьи... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:06
2021-07-27T13:06
россия
дальний восток
госдума рф
единая россия
владимир якушев
юрий трутнев
дмитрий песков
тюменская область
политика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полпреды, в частности Юрий Трутнев и Владимир Якушев, могут брать "микро-отпуска" для участия в предвыборных мероприятиях партии "Единая Россия", чьи региональные группы они возглавили на выборах в ГД, это допустимо, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавил региональную группу единороссов номер один на выборах в Госдуму, в которую входят регионы Дальнего Востока, полпред Владимир Якушев - по Курганской и Тюменской областям."Если они принимают участие в предвыборных мероприятиях, они могут брать такие "микро-отпуски", вполне это допустимо. Если они будут принимать участие в чисто предвыборных, в агитационных мероприятиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли полпреды брать отпуска, чтобы участвовать в агитационных мероприятиях, и если да, то кто будет помогать федеральному центру координировать ситуацию на территориях.
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россия, дальний восток, госдума рф, единая россия, владимир якушев, юрий трутнев, дмитрий песков, тюменская область, политика
13:06 27.07.2021
 
Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях

Пресс-секретарь Песков: полпреды могут брать "микро-отпуска" на время предвыборных мероприятий

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полпреды, в частности Юрий Трутнев и Владимир Якушев, могут брать "микро-отпуска" для участия в предвыборных мероприятиях партии "Единая Россия", чьи региональные группы они возглавили на выборах в ГД, это допустимо, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавил региональную группу единороссов номер один на выборах в Госдуму, в которую входят регионы Дальнего Востока, полпред Владимир Якушев - по Курганской и Тюменской областям.
"Если они принимают участие в предвыборных мероприятиях, они могут брать такие "микро-отпуски", вполне это допустимо. Если они будут принимать участие в чисто предвыборных, в агитационных мероприятиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли полпреды брать отпуска, чтобы участвовать в агитационных мероприятиях, и если да, то кто будет помогать федеральному центру координировать ситуацию на территориях.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 12:51
Песков ответил на вопрос о функциях полпредов и кураторов регионов
 
РоссияДальний ВостокГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ЯкушевЮрий ТрутневДмитрий ПесковТюменская областьПолитика
 
 
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