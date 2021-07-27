https://ria.ru/20210727/vybory-1743087562.html

Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях

Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях - РИА Новости, 27.07.2021

Песков рассказал об участии полпредов в предвыборных мероприятиях

Полпреды, в частности Юрий Трутнев и Владимир Якушев, могут брать "микро-отпуска" для участия в предвыборных мероприятиях партии "Единая Россия", чьи... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:06

2021-07-27T13:06

2021-07-27T13:06

россия

дальний восток

госдума рф

единая россия

владимир якушев

юрий трутнев

дмитрий песков

тюменская область

политика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полпреды, в частности Юрий Трутнев и Владимир Якушев, могут брать "микро-отпуска" для участия в предвыборных мероприятиях партии "Единая Россия", чьи региональные группы они возглавили на выборах в ГД, это допустимо, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавил региональную группу единороссов номер один на выборах в Госдуму, в которую входят регионы Дальнего Востока, полпред Владимир Якушев - по Курганской и Тюменской областям."Если они принимают участие в предвыборных мероприятиях, они могут брать такие "микро-отпуски", вполне это допустимо. Если они будут принимать участие в чисто предвыборных, в агитационных мероприятиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли полпреды брать отпуска, чтобы участвовать в агитационных мероприятиях, и если да, то кто будет помогать федеральному центру координировать ситуацию на территориях.

https://ria.ru/20210723/peskov-1742530812.html

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дальний восток

тюменская область

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россия, дальний восток, госдума рф, единая россия, владимир якушев, юрий трутнев, дмитрий песков, тюменская область, политика