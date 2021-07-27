https://ria.ru/20210727/vertolety-1743022436.html

Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов

Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов - РИА Новости, 27.07.2021

Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов

В этом году холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставит в Россию и зарубежным заказчикам 190 военных и гражданских машин — на 20 больше, чем в прошлом РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T03:21

2021-07-27T03:21

2021-07-27T11:32

россия

андрей богинский

вертолеты россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром авиа

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743063215_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_ed683a18b7b0c559804ed6e4f82faf10.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В этом году холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставит в Россию и зарубежным заказчикам 190 военных и гражданских машин — на 20 больше, чем в прошлом году, заявил РИА Новости гендиректор компании Андрей Богинский.В 2020 году компания поставила 170 вертолетов, 95 из них — военные."Вертолеты России" — единственный разработчик и производитель вертолетов в России, один из мировых лидеров отрасли. Холдинг образован в 2007 году, в его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции — Министерство обороны, МВД, МЧС, другие государственные заказчики, авиаперевозчики "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей богинский, вертолеты россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром авиа, москва