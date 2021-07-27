Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/vertolety-1743022436.html
Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов - РИА Новости, 27.07.2021
Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
В этом году холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставит в Россию и зарубежным заказчикам 190 военных и гражданских машин — на 20 больше, чем в прошлом РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:21
2021-07-27T11:32
россия
андрей богинский
вертолеты россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром авиа
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743063215_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_ed683a18b7b0c559804ed6e4f82faf10.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В этом году холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставит в Россию и зарубежным заказчикам 190 военных и гражданских машин — на 20 больше, чем в прошлом году, заявил РИА Новости гендиректор компании Андрей Богинский.В 2020 году компания поставила 170 вертолетов, 95 из них — военные."Вертолеты России" — единственный разработчик и производитель вертолетов в России, один из мировых лидеров отрасли. Холдинг образован в 2007 году, в его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции — Министерство обороны, МВД, МЧС, другие государственные заказчики, авиаперевозчики "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743063215_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_0cb4d42456ba538c824313015e6d47aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей богинский, вертолеты россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром авиа, москва
03:21 27.07.2021 (обновлено: 11:32 27.07.2021)
 
Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов

Глава компании "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказал о наращивании производства вертолетов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВертолет Ка-62
Вертолет Ка-62 - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В этом году холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставит в Россию и зарубежным заказчикам 190 военных и гражданских машин — на 20 больше, чем в прошлом году, заявил РИА Новости гендиректор компании Андрей Богинский.

"Они распределяются следующим образом: около 50 вертолетов — это гособоронзаказ, куда входят Минобороны, МЧС и прочие ведомства, порядка 55 — это военно-техническое сотрудничество, и 85 вертолетов гражданские — как в Россию, так и за рубеж", — сказал он.

В 2020 году компания поставила 170 вертолетов, 95 из них — военные.
"Вертолеты России" — единственный разработчик и производитель вертолетов в России, один из мировых лидеров отрасли. Холдинг образован в 2007 году, в его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции — Министерство обороны, МВД, МЧС, другие государственные заказчики, авиаперевозчики "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.
"Шах и мат", "Партизан" и скафандр для лунной миссии: лучшее на МАКС-2021
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участники из десятков стран мира, сотни экспонатов, насыщенная программа и многомиллионные контракты — пятнадцатый авиационно-космический салон в Жуковском превзошел все ожидания.

Стюардессы на фоне пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021
1 из 24

Участники из десятков стран мира, сотни экспонатов, насыщенная программа и многомиллионные контракты — пятнадцатый авиационно-космический салон в Жуковском превзошел все ожидания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

МАКС-2021 оказался богат на премьеры, главной из которых стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет — этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Chekmate на выставке МАКС-2021
2 из 24

МАКС-2021 оказался богат на премьеры, главной из которых стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет — этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Стрижи", которые раньше выступали на авиасалоне шестью самолетами, впервые взмыли в небо "девяткой" и показали новую программу с необычными перестроениями. Если раньше самолеты уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь все действия выполняются на глазах у зрителей.

Пилотажная группа Стрижи на самолетах МиГ-29 во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
3 из 24

"Стрижи", которые раньше выступали на авиасалоне шестью самолетами, впервые взмыли в небо "девяткой" и показали новую программу с необычными перестроениями. Если раньше самолеты уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь все действия выполняются на глазах у зрителей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Особый интерес у гостей вызвал среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 — первым за 30 лет, построенным в России для гражданского авиалайнера.

Пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
4 из 24

Особый интерес у гостей вызвал среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 — первым за 30 лет, построенным в России для гражданского авиалайнера.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

МАКС — это не только самолеты, но и традиции. Президент Владимир Путин, который открывал авиасалон, и в этом году не отказался от любимого пломбира. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а потом всем, кто смотрел вместе с ним полеты.

Президент РФ Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
5 из 24

МАКС — это не только самолеты, но и традиции. Президент Владимир Путин, который открывал авиасалон, и в этом году не отказался от любимого пломбира. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а потом всем, кто смотрел вместе с ним полеты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На стенде ракетно-космического центра "Прогресс" можно было в деталях рассмотреть макет новейшего спутника наблюдения Земли. "Ресурс-ПМ" придет на смену аппаратам предыдущего поколения. Аппарат способен вести съемку в видимом и инфракрасном диапазонах и предназначен для создания и обновления топографических карт, экологического мониторинга и поиска месторождений полезных ископаемых.

Макет космического аппарата Ресурс-ПМ на МАКС-2021
6 из 24

На стенде ракетно-космического центра "Прогресс" можно было в деталях рассмотреть макет новейшего спутника наблюдения Земли. "Ресурс-ПМ" придет на смену аппаратам предыдущего поколения. Аппарат способен вести съемку в видимом и инфракрасном диапазонах и предназначен для создания и обновления топографических карт, экологического мониторинга и поиска месторождений полезных ископаемых.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Люди приезжают в Жуковский семьями и компаниями.

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
7 из 24

Люди приезжают в Жуковский семьями и компаниями.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посмотреть здесь действительно есть на что.

Посетитель наблюдает через бинокль во время летной программы МАКС-2021
8 из 24

Посмотреть здесь действительно есть на что.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На авиасалоне представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.

Группа высшего пилотажа Беркуты на ударных вертолетах Ми-28Н Ночной охотник во время выполнения летной программы на МАКС-2021
9 из 24

На авиасалоне представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом году на выставке много беспилотной авиации. Предприятия демонстрируют новейшие разработки в двигателестроении, в том числе для дронов и самолетов легкой авиации.

Стенд АО Объединённая двигателестроительная корпорация на выставке МАКС-2021
10 из 24

В этом году на выставке много беспилотной авиации. Предприятия демонстрируют новейшие разработки в двигателестроении, в том числе для дронов и самолетов легкой авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Гости МАКС-2021 стали первыми, кто увидел прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел".

Прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра Сокол-М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
11 из 24

Гости МАКС-2021 стали первыми, кто увидел прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На МАКС-2021 дебютировал обновленный турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300. Разработанная еще в СССР машина неприхотлива, надежна, способна работать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оснащенных аэродромов.

Зрители наблюдают за пролетом пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021
12 из 24

На МАКС-2021 дебютировал обновленный турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300. Разработанная еще в СССР машина неприхотлива, надежна, способна работать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оснащенных аэродромов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Вертолеты России" привезли на выставку уникальный Ми-171А3 — первый отечественный вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов над морем и проведения спасательных операций.

Вертолёт Ми-171А3 на МАКС-2021
13 из 24

"Вертолеты России" привезли на выставку уникальный Ми-171А3 — первый отечественный вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов над морем и проведения спасательных операций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Выступление пилотажных групп — гвоздь летной программы. Воздушные асы завораживают зрителей сложнейшими трюками в небе.

Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ участвуют в летной программе МАКС-2021
14 из 24

Выступление пилотажных групп — гвоздь летной программы. Воздушные асы завораживают зрителей сложнейшими трюками в небе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Другая ожидаемая новинка салона — легкий многоцелевой самолет "Байкал". Он должен заменить устаревшие Ан-2, в народе называемые "кукурузниками". Российские конструкторы и инженеры создали универсальную машину, по экономическим показателям превосходящую зарубежные аналоги.

Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал, представленный МАКС-2021
15 из 24

Другая ожидаемая новинка салона — легкий многоцелевой самолет "Байкал". Он должен заменить устаревшие Ан-2, в народе называемые "кукурузниками". Российские конструкторы и инженеры создали универсальную машину, по экономическим показателям превосходящую зарубежные аналоги.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate.

Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
16 из 24

Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Всего в летной программе МАКС-2021 приняли участие 80 самолетов и вертолетов.

Учебно-боевой самолет Як-130 участвует в летной программе МАКС-2021
17 из 24

Всего в летной программе МАКС-2021 приняли участие 80 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Обновленная система противодействия беспилотникам "Сапфир", представленная на авиасалоне, получила расширенные технические характеристики и "электронную библиотеку" с данными о существующих и разрабатываемых мире дронах.

Мобильные комплексы защиты от беспилотников Сапфир , представленные на МАКС-2021
18 из 24

Обновленная система противодействия беспилотникам "Сапфир", представленная на авиасалоне, получила расширенные технические характеристики и "электронную библиотеку" с данными о существующих и разрабатываемых мире дронах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института, показавших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Он будет таким тихим, что сможет использоваться в гражданских аэропортах.

Модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета Стриж, представленная на выставке МАКС-2021
19 из 24

Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института, показавших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Он будет таким тихим, что сможет использоваться в гражданских аэропортах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Впервые в летной программе салона МАКС-2021 принял участие самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС "Партизан", способный подниматься в воздух с вертолетной площадки.

Самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС Партизан участвует в летной программе МАКС-2021
20 из 24

Впервые в летной программе салона МАКС-2021 принял участие самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС "Партизан", способный подниматься в воздух с вертолетной площадки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

МАКС-2021 стал невероятно продуктивным, заключено рекордное количество контрактов.

Пилотажная группа Sarang (Индия) участвует в летной программе МАКС-2021
21 из 24

МАКС-2021 стал невероятно продуктивным, заключено рекордное количество контрактов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
22 из 24
Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В производственные планы российских предприятий по итогам авиасалона вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.

Беспилотный летательный аппарат Орион-Э, представленный на МАКС-2021
23 из 24

В производственные планы российских предприятий по итогам авиасалона вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Генеральным информационным партнером салона выступило РИА Новости, официальным информационным партнером — Sputnik.

Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021
24 из 24

Генеральным информационным партнером салона выступило РИА Новости, официальным информационным партнером — Sputnik.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 24

Участники из десятков стран мира, сотни экспонатов, насыщенная программа и многомиллионные контракты — пятнадцатый авиационно-космический салон в Жуковском превзошел все ожидания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 24

МАКС-2021 оказался богат на премьеры, главной из которых стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет — этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 24

"Стрижи", которые раньше выступали на авиасалоне шестью самолетами, впервые взмыли в небо "девяткой" и показали новую программу с необычными перестроениями. Если раньше самолеты уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь все действия выполняются на глазах у зрителей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 24

Особый интерес у гостей вызвал среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 — первым за 30 лет, построенным в России для гражданского авиалайнера.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 24

МАКС — это не только самолеты, но и традиции. Президент Владимир Путин, который открывал авиасалон, и в этом году не отказался от любимого пломбира. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а потом всем, кто смотрел вместе с ним полеты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 24

На стенде ракетно-космического центра "Прогресс" можно было в деталях рассмотреть макет новейшего спутника наблюдения Земли. "Ресурс-ПМ" придет на смену аппаратам предыдущего поколения. Аппарат способен вести съемку в видимом и инфракрасном диапазонах и предназначен для создания и обновления топографических карт, экологического мониторинга и поиска месторождений полезных ископаемых.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 24

Люди приезжают в Жуковский семьями и компаниями.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 24

Посмотреть здесь действительно есть на что.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 24

На авиасалоне представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 24

В этом году на выставке много беспилотной авиации. Предприятия демонстрируют новейшие разработки в двигателестроении, в том числе для дронов и самолетов легкой авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 24

Гости МАКС-2021 стали первыми, кто увидел прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 24

На МАКС-2021 дебютировал обновленный турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300. Разработанная еще в СССР машина неприхотлива, надежна, способна работать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оснащенных аэродромов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
13 из 24

"Вертолеты России" привезли на выставку уникальный Ми-171А3 — первый отечественный вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов над морем и проведения спасательных операций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 24

Выступление пилотажных групп — гвоздь летной программы. Воздушные асы завораживают зрителей сложнейшими трюками в небе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
15 из 24

Другая ожидаемая новинка салона — легкий многоцелевой самолет "Байкал". Он должен заменить устаревшие Ан-2, в народе называемые "кукурузниками". Российские конструкторы и инженеры создали универсальную машину, по экономическим показателям превосходящую зарубежные аналоги.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
16 из 24

Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
17 из 24

Всего в летной программе МАКС-2021 приняли участие 80 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
18 из 24

Обновленная система противодействия беспилотникам "Сапфир", представленная на авиасалоне, получила расширенные технические характеристики и "электронную библиотеку" с данными о существующих и разрабатываемых мире дронах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
19 из 24

Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института, показавших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Он будет таким тихим, что сможет использоваться в гражданских аэропортах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
20 из 24

Впервые в летной программе салона МАКС-2021 принял участие самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС "Партизан", способный подниматься в воздух с вертолетной площадки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
21 из 24

МАКС-2021 стал невероятно продуктивным, заключено рекордное количество контрактов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
22 из 24
Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
23 из 24

В производственные планы российских предприятий по итогам авиасалона вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
24 из 24

Генеральным информационным партнером салона выступило РИА Новости, официальным информационным партнером — Sputnik.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
РоссияАндрей БогинскийВертолеты РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром авиаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах
15:53Лесной пожар угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме
15:52Россия и Сирия обсудили возможность выдачи осужденных
15:52Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
15:49Волки, снимавшиеся в фильме Дмитрия Дьяченко, сбежали в тайгу
15:48Избиратели в этом году будут полностью обеспечены средствами защиты
15:44Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Ректор МГУ рассказал, что конкурс составляет более девяти человек на место
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
Лента новостейМолния