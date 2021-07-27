Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов

Глава компании "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказал о наращивании производства вертолетов
"Они распределяются следующим образом: около 50 вертолетов — это гособоронзаказ, куда входят Минобороны, МЧС и прочие ведомства, порядка 55 — это военно-техническое сотрудничество, и 85 вертолетов гражданские — как в Россию, так и за рубеж", — сказал он.
Участники из десятков стран мира, сотни экспонатов, насыщенная программа и многомиллионные контракты — пятнадцатый авиационно-космический салон в Жуковском превзошел все ожидания.
Участники из десятков стран мира, сотни экспонатов, насыщенная программа и многомиллионные контракты — пятнадцатый авиационно-космический салон в Жуковском превзошел все ожидания.
МАКС-2021 оказался богат на премьеры, главной из которых стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет — этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.
МАКС-2021 оказался богат на премьеры, главной из которых стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет — этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.
"Стрижи", которые раньше выступали на авиасалоне шестью самолетами, впервые взмыли в небо "девяткой" и показали новую программу с необычными перестроениями. Если раньше самолеты уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь все действия выполняются на глазах у зрителей.
"Стрижи", которые раньше выступали на авиасалоне шестью самолетами, впервые взмыли в небо "девяткой" и показали новую программу с необычными перестроениями. Если раньше самолеты уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь все действия выполняются на глазах у зрителей.
Особый интерес у гостей вызвал среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 — первым за 30 лет, построенным в России для гражданского авиалайнера.
Особый интерес у гостей вызвал среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 — первым за 30 лет, построенным в России для гражданского авиалайнера.
МАКС — это не только самолеты, но и традиции. Президент Владимир Путин, который открывал авиасалон, и в этом году не отказался от любимого пломбира. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а потом всем, кто смотрел вместе с ним полеты.
МАКС — это не только самолеты, но и традиции. Президент Владимир Путин, который открывал авиасалон, и в этом году не отказался от любимого пломбира. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а потом всем, кто смотрел вместе с ним полеты.
На стенде ракетно-космического центра "Прогресс" можно было в деталях рассмотреть макет новейшего спутника наблюдения Земли. "Ресурс-ПМ" придет на смену аппаратам предыдущего поколения. Аппарат способен вести съемку в видимом и инфракрасном диапазонах и предназначен для создания и обновления топографических карт, экологического мониторинга и поиска месторождений полезных ископаемых.
На стенде ракетно-космического центра "Прогресс" можно было в деталях рассмотреть макет новейшего спутника наблюдения Земли. "Ресурс-ПМ" придет на смену аппаратам предыдущего поколения. Аппарат способен вести съемку в видимом и инфракрасном диапазонах и предназначен для создания и обновления топографических карт, экологического мониторинга и поиска месторождений полезных ископаемых.
Люди приезжают в Жуковский семьями и компаниями.
На авиасалоне представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.
На авиасалоне представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.
В этом году на выставке много беспилотной авиации. Предприятия демонстрируют новейшие разработки в двигателестроении, в том числе для дронов и самолетов легкой авиации.
В этом году на выставке много беспилотной авиации. Предприятия демонстрируют новейшие разработки в двигателестроении, в том числе для дронов и самолетов легкой авиации.
Гости МАКС-2021 стали первыми, кто увидел прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел".
Гости МАКС-2021 стали первыми, кто увидел прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел".
На МАКС-2021 дебютировал обновленный турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300. Разработанная еще в СССР машина неприхотлива, надежна, способна работать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оснащенных аэродромов.
На МАКС-2021 дебютировал обновленный турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300. Разработанная еще в СССР машина неприхотлива, надежна, способна работать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оснащенных аэродромов.
"Вертолеты России" привезли на выставку уникальный Ми-171А3 — первый отечественный вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов над морем и проведения спасательных операций.
"Вертолеты России" привезли на выставку уникальный Ми-171А3 — первый отечественный вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов над морем и проведения спасательных операций.
Выступление пилотажных групп — гвоздь летной программы. Воздушные асы завораживают зрителей сложнейшими трюками в небе.
Выступление пилотажных групп — гвоздь летной программы. Воздушные асы завораживают зрителей сложнейшими трюками в небе.
Другая ожидаемая новинка салона — легкий многоцелевой самолет "Байкал". Он должен заменить устаревшие Ан-2, в народе называемые "кукурузниками". Российские конструкторы и инженеры создали универсальную машину, по экономическим показателям превосходящую зарубежные аналоги.
Другая ожидаемая новинка салона — легкий многоцелевой самолет "Байкал". Он должен заменить устаревшие Ан-2, в народе называемые "кукурузниками". Российские конструкторы и инженеры создали универсальную машину, по экономическим показателям превосходящую зарубежные аналоги.
Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate.
Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate.
Всего в летной программе МАКС-2021 приняли участие 80 самолетов и вертолетов.
Всего в летной программе МАКС-2021 приняли участие 80 самолетов и вертолетов.
Обновленная система противодействия беспилотникам "Сапфир", представленная на авиасалоне, получила расширенные технические характеристики и "электронную библиотеку" с данными о существующих и разрабатываемых мире дронах.
Обновленная система противодействия беспилотникам "Сапфир", представленная на авиасалоне, получила расширенные технические характеристики и "электронную библиотеку" с данными о существующих и разрабатываемых мире дронах.
Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института, показавших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Он будет таким тихим, что сможет использоваться в гражданских аэропортах.
Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института, показавших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Он будет таким тихим, что сможет использоваться в гражданских аэропортах.
Впервые в летной программе салона МАКС-2021 принял участие самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС "Партизан", способный подниматься в воздух с вертолетной площадки.
Впервые в летной программе салона МАКС-2021 принял участие самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС "Партизан", способный подниматься в воздух с вертолетной площадки.
МАКС-2021 стал невероятно продуктивным, заключено рекордное количество контрактов.
МАКС-2021 стал невероятно продуктивным, заключено рекордное количество контрактов.
В производственные планы российских предприятий по итогам авиасалона вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.
В производственные планы российских предприятий по итогам авиасалона вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.
Генеральным информационным партнером салона выступило РИА Новости, официальным информационным партнером — Sputnik.
Генеральным информационным партнером салона выступило РИА Новости, официальным информационным партнером — Sputnik.
Участники из десятков стран мира, сотни экспонатов, насыщенная программа и многомиллионные контракты — пятнадцатый авиационно-космический салон в Жуковском превзошел все ожидания.
МАКС-2021 оказался богат на премьеры, главной из которых стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет — этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.
"Стрижи", которые раньше выступали на авиасалоне шестью самолетами, впервые взмыли в небо "девяткой" и показали новую программу с необычными перестроениями. Если раньше самолеты уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь все действия выполняются на глазах у зрителей.
Особый интерес у гостей вызвал среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 — первым за 30 лет, построенным в России для гражданского авиалайнера.
МАКС — это не только самолеты, но и традиции. Президент Владимир Путин, который открывал авиасалон, и в этом году не отказался от любимого пломбира. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а потом всем, кто смотрел вместе с ним полеты.
На стенде ракетно-космического центра "Прогресс" можно было в деталях рассмотреть макет новейшего спутника наблюдения Земли. "Ресурс-ПМ" придет на смену аппаратам предыдущего поколения. Аппарат способен вести съемку в видимом и инфракрасном диапазонах и предназначен для создания и обновления топографических карт, экологического мониторинга и поиска месторождений полезных ископаемых.
Люди приезжают в Жуковский семьями и компаниями.
На авиасалоне представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.
В этом году на выставке много беспилотной авиации. Предприятия демонстрируют новейшие разработки в двигателестроении, в том числе для дронов и самолетов легкой авиации.
Гости МАКС-2021 стали первыми, кто увидел прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел".
На МАКС-2021 дебютировал обновленный турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300. Разработанная еще в СССР машина неприхотлива, надежна, способна работать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оснащенных аэродромов.
"Вертолеты России" привезли на выставку уникальный Ми-171А3 — первый отечественный вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов над морем и проведения спасательных операций.
Выступление пилотажных групп — гвоздь летной программы. Воздушные асы завораживают зрителей сложнейшими трюками в небе.
Другая ожидаемая новинка салона — легкий многоцелевой самолет "Байкал". Он должен заменить устаревшие Ан-2, в народе называемые "кукурузниками". Российские конструкторы и инженеры создали универсальную машину, по экономическим показателям превосходящую зарубежные аналоги.
Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate.
Всего в летной программе МАКС-2021 приняли участие 80 самолетов и вертолетов.
Обновленная система противодействия беспилотникам "Сапфир", представленная на авиасалоне, получила расширенные технические характеристики и "электронную библиотеку" с данными о существующих и разрабатываемых мире дронах.
Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института, показавших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Он будет таким тихим, что сможет использоваться в гражданских аэропортах.
Впервые в летной программе салона МАКС-2021 принял участие самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС "Партизан", способный подниматься в воздух с вертолетной площадки.
МАКС-2021 стал невероятно продуктивным, заключено рекордное количество контрактов.
В производственные планы российских предприятий по итогам авиасалона вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.
Генеральным информационным партнером салона выступило РИА Новости, официальным информационным партнером — Sputnik.