https://ria.ru/20210727/vertolet-1743051948.html

Талибы заявили, что сбили вертолет афганских ВВС

Талибы заявили, что сбили вертолет афганских ВВС - РИА Новости, 27.07.2021

Талибы заявили, что сбили вертолет афганских ВВС

Радикальное движение "Талибан"* утверждает, что боевики сбили вертолет ВВС Афганистана в провинции Гильменд. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:15

2021-07-27T10:15

2021-07-27T11:28

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* утверждает, что боевики сбили вертолет ВВС Афганистана в провинции Гильменд.Представитель организации Забиулла Муджахед в твиттере отметил, что это произошло вблизи района Над-е Али в провинции Гильменд."Также были захвачены центр района Над-е Али и начальник полиции", — говорится в сообщении.По словам талибов, во время нападений были убиты и ранены афганцы. Кроме того, представители движения захватили оружие и боеприпасы.Однако, по данным СМИ, вертолет афганских ВВС в Гильменде совершил аварийную посадку. Это произошло, как сообщило агентство Пажвак со ссылкой на армию страны, по техническим причинам во время операции против талибов. Пострадавших нет, всех людей с борта эвакуировали. Вертолет, как отмечается, уничтожен.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода из страны американского контингента.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210727/tadzhikistan-1743047598.html

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

афганистан

доха

вашингтон (город)

сша

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обострение ситуации в афганистане, афганистан, доха, талибан, вашингтон (город), сша, в мире