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МИД назвал актом вандализма снос воинского мемориала во Львове
МИД назвал актом вандализма снос воинского мемориала во Львове - РИА Новости, 27.07.2021
МИД назвал актом вандализма снос воинского мемориала во Львове
Снос воинского мемориала во Львове является циничным актом государственного вандализма, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:27
2021-07-27T13:31
великая отечественная война (1941-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
львов
украина
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Снос воинского мемориала во Львове является циничным актом государственного вандализма, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.На прошлой неделе местное издание Zaxid.nеt сообщило, что последние две фигуры советского Монумента славы Советской армии демонтированы во Львове. "Подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма. В очередной раз сталкиваемся с планомерными попытками фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза", - сообщил МИД.В ведомстве решительно осудили варварское уничтожение монументов воинской доблести. "Призываем руководство Украины выполнять свои обязательства по их сохранению и защите в соответствии с собственным национальным законодательством и международными договорами, включая Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - заявил Бикантов. Кроме того, МИД выразил надежду, что профильные международные структуры не оставят без внимания "вопиющие факты и опасные тенденции возрождения идеологии неонацизма в центре европейского континента". С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.Мемориал "Монумент боевой славы советских Вооруженных сил" во Львове открыли в 1970 году, он состоял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и "Родины-матери". Аварийная стела включала три элементы: 30-метровый бетонный столб, облицованный гранитными плитами и барельефами, а также железобетонную стелу из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил демонтировать стелу.
https://ria.ru/20210724/monument-1742640343.html
https://ria.ru/20210127/ukraina-1594811434.html
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великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), львов, украина, в мире
13:27 27.07.2021 (обновлено: 13:31 27.07.2021)
 
МИД назвал актом вандализма снос воинского мемориала во Львове

Сотрудник МИД Бикантов: снос военного мемориала во Львове — циничный акт вандализма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Снос воинского мемориала во Львове является циничным актом государственного вандализма, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
На прошлой неделе местное издание Zaxid.nеt сообщило, что последние две фигуры советского Монумента славы Советской армии демонтированы во Львове.
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"Подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма. В очередной раз сталкиваемся с планомерными попытками фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза", - сообщил МИД.
В ведомстве решительно осудили варварское уничтожение монументов воинской доблести. "Призываем руководство Украины выполнять свои обязательства по их сохранению и защите в соответствии с собственным национальным законодательством и международными договорами, включая Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - заявил Бикантов.
Кроме того, МИД выразил надежду, что профильные международные структуры не оставят без внимания "вопиющие факты и опасные тенденции возрождения идеологии неонацизма в центре европейского континента".
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С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Мемориал "Монумент боевой славы советских Вооруженных сил" во Львове открыли в 1970 году, он состоял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и "Родины-матери". Аварийная стела включала три элементы: 30-метровый бетонный столб, облицованный гранитными плитами и барельефами, а также железобетонную стелу из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил демонтировать стелу.
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