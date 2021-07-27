https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1742994136.html

"Спутник V". В России снова испытывают вакцину от коронавируса

"Спутник V". В России снова испытывают вакцину от коронавируса - РИА Новости, 27.07.2021

"Спутник V". В России снова испытывают вакцину от коронавируса

В Москве продолжаются клинические испытания "Спутника V" на подростках 12-17 лет. Им вводят всего одну десятую взрослой дозы вакцины. Это необходимо, чтобы... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:00

2021-07-27T08:00

2021-07-27T12:33

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

наука

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

биология

здоровье

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Москве продолжаются клинические испытания "Спутника V" на подростках 12-17 лет. Им вводят всего одну десятую взрослой дозы вакцины. Это необходимо, чтобы снизить число госпитализаций и тяжелых случаев среди детей, утверждают ученые. С распространением дельта-штамма ситуация ухудшилась. Однако в обществе мнения разделились. Многие спрашивают, насколько это целесообразно, и если детская вакцинация неизбежна, то когда она начнется, где и чем будут прививать. Корреспондент РИА Новости поговорила с родителями подростков, участвующих в клинических испытаниях.Полина Нечаева, физик, мать 15-летнего сынаЯ восприняла пандемию как личный вызов, стала изучать информацию про центр Гамалеи, который еще в апреле прошлого года приступил к разработке вакцины на основе векторной технологии. Так сделали вакцину от Эболы. Теперь просто поменяли начинку: вставили в аденовирус информацию о спайк-белке коронавируса. Когда информация попадает в наши клетки, эти спайк-белки начинают генерироваться, а на них нарабатываются антитела.Академик Гинцбург и его коллеги рассказывали, как они сами привились, все прошло хорошо. Мы ждали вакцину. А как спасаться от коронавируса? Сидеть взаперти не хочется, лекарств нет особых.Маме на тот момент было 84, она еще в сентябре привилась в рамках клинических испытаний. Мы с дочерью тоже участвовали, но мне досталось плацебо, и я вакцинировалась потом.Сына мы берегли, школу он не посещал, там многие болели.Я читаю телеграм-каналы по ковиду и вакцинам — например, "Врачи и ученые против COVID-2019". Там размещают научные статьи, разбирают их. Оттуда информация доходит до граждан.Врач-реаниматолог из Санкт-Петербурга Зоя Андреева провела голосовой стрим на telegram-канале "ДЕТИ — Вакцинация от Covid-19" (Полина — его администратор. — Прим. ред.). К ней попадают дети, которые вроде бы болели ковидом бессимптомно, а потом возникли осложнения, как у взрослых. Выходили статьи о том, что дети могут тяжело болеть.Я отправила несколько писем в центр Гамалеи. Как только объявили набор добровольцев, позвонила в поликлинику, записала сына. Он учится в хим-биоклассе, поэтому не боялся. Решение принимал сам.Мы приехали в Морозовскую больницу за неделю до исследования, проверили антитела, убедились, что он не болел ковидом. Сдали разные анализы, всесторонне исследовали организм.За день до процедуры сын лег в стационар, взяли ПЦР-тест. Первая прививка — одна десятая взрослой дозы. Два дня держалась температура 37,2, других побочных эффектов не было. Скоро второй укол, тоже в стационаре. Перед этим сами проверим антитела. Любопытно, сколько их после одной такой маленькой дозы.У нас есть курирующий врач, которому можно позвонить по любому поводу, но я обращалась только по оргвопросам — например, когда приезжать на вторую прививку.Мария, работает в сфере рекламы, мать 16-летнего сынаВ нашей семье все, кроме сына, привились. Было ясно, что массовая вакцинация детей не за горами — возможно, уже осенью. Обсудили вариант с клиническим исследованием. Сын захотел, мы его поддержали.Плюсов тут несколько. Дети проходят полное обследование. Стационар на 48 часов, прививка под медицинским присмотром. Кроме того, сейчас каникулы, в школу не ходят, меньше шансов заразиться между первой и второй дозами.Не каждый сам перед прививкой сделает ПЦР-тест. А потом возникают истории, что кто-то вакцинировался и тут же заболел. Почему-то люди не понимают, что можно быть уже инфицированным, у болезни инкубационный период.В нашей семье есть врачи, они сторонники вакцинации. Да и "Спутник" нельзя назвать новым препаратом. Его ввели десяткам миллионов людей во многих странах мира. У сына после первой дозы не было вообще никакой побочки.Мария Рябкова, многодетная мать, актриса. Дочь Софья, 16 лет Софья: "Я учусь в обычной школе, перешла в 11 класс. Прошлой осенью болели одноклассники, и мы долго были на карантине. И сейчас все стараются сидеть по домам и дачам, а знакомые постарше привились. Мама отправила мне информацию о том, что набирают добровольцев на испытания детской вакцины, со словами: "Ты хотела привиться — может, попробуешь?" Я позвонила в больницу имени Зои Башляевой, отправила данные через форму обратной связи".Мария: "У нас есть семейные причины вакцинироваться. Одному из моих детей нельзя сталкиваться с серьезными инфекциями. Я страшно боялась принести эту заразу домой и, когда появилась возможность, подала заявление на участие в клинических исследованиях "Спутника V" по примеру двоюродного брата (одного из админов telegram-канала "ДЕТИ — Вакцинация от Covid-19"). Меня обследовали, признали годной. К счастью, мне досталась вакцина, а не плацебо. С тех пор стало спокойнее жить.Из нежелательных эффектов — полдня повышенная температура и боль в плече. Дело было в октябре прошлого года, сейчас ревакцинировалась. У меня прекрасный титр антител.Я погрузилась в довольно большой информационный поток исследований о вакцине, изучила данные о ее безопасности. В этом я и сама убедилась. Дочь активная, любит общаться, ей нужна свобода передвижения. Но надо, чтобы была защита.Участие в исследовании оформляется официально, документы подписывали я и дочь, есть страховка и денежная компенсация, о которой мы узнали в день госпитализации. Но мы шли не за этим, а чтобы спокойно себя чувствовать, оградить себя и пожилых родных от болезни".Софья: "Я в группе, которой сделали одну пятую взрослой дозы. У меня не было абсолютно никаких побочных эффектов. Ничего из того, что перечислили в выданном нам пакете документов. Я лежала в отдельном боксе. Это как маленькая квартира, где есть все необходимое, даже микроволновая печь".Мария: "Процедура прозрачная, атмосфера доверительная. Доктор все объяснил, собрал полный анамнез. У меня очень хорошие впечатления.Я не приемлю антипрививочных настроений. Мы сознательно следовали рекомендациям властей. В итоге все здоровы.Я работаю в театре. Сразу после премьеры актеры заболели, и я была рада, что привилась. Не пожалела, что приняла, как тогда казалось, рискованное решение".Кто и где проводит клинические испытанияКлинические испытания препарата Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") на группе подростков 12-17 лет стартовали 6 июля. Полное описание исследования опубликовано в базе Clinicaltrials.В первом этапе участвуют сто здоровых волонтеров, разделенных на две равные группы. Как и взрослых, их прививают дважды с интервалом 21 день. Первая группа получает одну десятую взрослой дозы, вторая — одну пятую.Участников госпитализируют в одну из двух детских клиник Москвы, на базе которых проходит исследование, — Морозовскую или больницу имени З. А. Башляевой.Сейчас набирают 250 добровольцев для второго этапа, который пройдет амбулаторно. Дозу подберут по итогам первого этапа. В детском исследовании нет плацебо, результаты будут сравнивать с данными двух третей фазы клинических испытаний, проведенных ранее на взрослых.

https://ria.ru/20210705/sputnik-1739873228.html

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, биология, здоровье