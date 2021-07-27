08:27 27.07.2021 (обновлено: 10:50 27.07.2021)
"Поменьше бюрократии". Мишустин поручил ускорить оценку ущерба от паводков
Премьер Мишустин поручил руководству регионов ускорить оценку ущерба от паводков
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить процесс оценки ущерба от паводка на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на совещании по вопросу о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в этом регионе.
"Понимаю, что точность расчетов важна, но все же прошу все службы, руководство регионов постараться ускорить этот процесс. Поменьше бюрократии, чтобы людям, которые и так потеряли немало, не пришлось бы бегать за справками и тратить время в бесконечных очередях", — сказал глава правительства.
Кроме того, Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Ее председателем стал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Хотел бы обратиться к главам регионов с просьбой мобилизовать все усилия, чтобы помочь пострадавшим людям, и попросил бы вас контролировать этот вопрос лично. Сделать предстоит многое и в максимально сжатые сроки. В таких ситуациях главное — это оперативность принимаемых решений, и речь идет о жизнях людей", — подчеркнул премьер.
В этом году из-за летних паводков на Дальнем Востоке подтоплено около 1,7 тысячи жилых домов, где живут более пяти тысяч человек, три с половиной тысячи приусадебных и дачных участков, свыше 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры.
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Из-за мощных ливней подмыло обе ветки Транссибирской магистрали, в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Восстановить его и возобновить железнодорожное движение удалось за двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста.
Высокое половодье отмечается во всех регионах ДФО и признается ЧС федерального уровня.
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