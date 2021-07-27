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"Поменьше бюрократии". Мишустин поручил ускорить оценку ущерба от паводков

"Поменьше бюрократии". Мишустин поручил ускорить оценку ущерба от паводков - РИА Новости, 27.07.2021

"Поменьше бюрократии". Мишустин поручил ускорить оценку ущерба от паводков

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить процесс оценки ущерба от паводка на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на совещании по вопросу о... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:27

2021-07-27T08:27

2021-07-27T10:50

россия

михаил мишустин

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить процесс оценки ущерба от паводка на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на совещании по вопросу о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в этом регионе.Кроме того, Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Ее председателем стал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев."Хотел бы обратиться к главам регионов с просьбой мобилизовать все усилия, чтобы помочь пострадавшим людям, и попросил бы вас контролировать этот вопрос лично. Сделать предстоит многое и в максимально сжатые сроки. В таких ситуациях главное — это оперативность принимаемых решений, и речь идет о жизнях людей", — подчеркнул премьер.В этом году из-за летних паводков на Дальнем Востоке подтоплено около 1,7 тысячи жилых домов, где живут более пяти тысяч человек, три с половиной тысячи приусадебных и дачных участков, свыше 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры.Из-за мощных ливней подмыло обе ветки Транссибирской магистрали, в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Восстановить его и возобновить железнодорожное движение удалось за двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста.Высокое половодье отмечается во всех регионах ДФО и признается ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

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россия, михаил мишустин, общество