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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210727/upts-1743098849.html
В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси - РИА Новости, 27.07.2021
В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
Крестный ход, организованный Украинской православной церковью (УПЦ), по случаю 1033-летия Крещения Руси начался во вторник в центре Киева, передает... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:03
2021-07-27T14:09
религия и мировоззрение
россия
украинская православная церковь
крещение руси
русская православная церковь
киев
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Крестный ход, организованный Украинской православной церковью (УПЦ), по случаю 1033-летия Крещения Руси начался во вторник в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.Ранее на Владимирской горке в Киеве прошел молебен.Во главе шествия идет предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и множество священнослужителей. Маршрут торжественного шествия с чудотворными иконами и мощами святых пролегает от парка Владимирская горка по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры.Общественный порядок по маршруту следования шествия охраняют десятки полицейских и бойцов нацгвардии. Также по маршруту стоят машины скорой помощи.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.
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россия, украинская православная церковь, крещение руси, русская православная церковь, киев
14:03 27.07.2021 (обновлено: 14:09 27.07.2021)
 
В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси

УПЦ провела крестный ход в Киеве по случаю годовщины Крещения Руси

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время крестного хода в Киеве
Священнослужители во время крестного хода в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Крестный ход, организованный Украинской православной церковью (УПЦ), по случаю 1033-летия Крещения Руси начался во вторник в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на Владимирской горке в Киеве прошел молебен.
Во главе шествия идет предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и множество священнослужителей. Маршрут торжественного шествия с чудотворными иконами и мощами святых пролегает от парка Владимирская горка по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры.
Общественный порядок по маршруту следования шествия охраняют десятки полицейских и бойцов нацгвардии. Также по маршруту стоят машины скорой помощи.
Девушка у картины художника Виктора Васнецова Крещение Руси - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 20:04Религия и мировоззрение
В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.
 
Религия и мировоззрениеРоссияУкраинская православная церковьКрещение РусиРусская православная церковьКиев
 
 
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