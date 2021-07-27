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В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси - РИА Новости, 27.07.2021
В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
Крестный ход, организованный Украинской православной церковью (УПЦ), по случаю 1033-летия Крещения Руси начался во вторник в центре Киева, передает... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:03
2021-07-27T14:03
2021-07-27T14:09
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Крестный ход, организованный Украинской православной церковью (УПЦ), по случаю 1033-летия Крещения Руси начался во вторник в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.Ранее на Владимирской горке в Киеве прошел молебен.Во главе шествия идет предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и множество священнослужителей. Маршрут торжественного шествия с чудотворными иконами и мощами святых пролегает от парка Владимирская горка по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры.Общественный порядок по маршруту следования шествия охраняют десятки полицейских и бойцов нацгвардии. Также по маршруту стоят машины скорой помощи.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.
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россия, украинская православная церковь, крещение руси, русская православная церковь, киев
14:03 27.07.2021 (обновлено: 14:09 27.07.2021)
В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
УПЦ провела крестный ход в Киеве по случаю годовщины Крещения Руси