https://ria.ru/20210727/ukraina-1743093672.html

Госдолг Украины в июне вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины в июне вырос на миллиард долларов - РИА Новости, 27.07.2021

Госдолг Украины в июне вырос на миллиард долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за июнь вырос в долларах на 1 миллиард - до 92,52 миллиарда долларов, но сократился в нацвалюте на... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:35

2021-07-27T13:35

2021-07-27T13:35

ситуация на украине

министерство финансов украины

украина

экономика

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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Государственный и гарантированный государством долг Украины за июнь вырос в долларах на 1 миллиард - до 92,52 миллиарда долларов, но сократился в нацвалюте на 2,36 миллиарда - до 2,514 триллиона гривен, сообщило во вторник министерство финансов страны."По состоянию на 30 июня 2021 государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 514,36 миллиарда гривен, или 92,52 миллиарда долларов США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 476,69 миллиарда гривен (58,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 54,34 миллиарда долларов США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1 037,67 миллиарда гривен (41,27%), или 38,18 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.Государственный долг Украины на конец месяца составлял 2 224,82 миллиарда гривен (88,48% от общей суммы долга), или 81,87 миллиарда долларов, гарантированный государством долг - 289,54 миллиарда гривен (11,52%), или 10,65 миллиарда долларов.За июнь, по данным Минфина, общая сумма долга сократилась в гривневом эквиваленте на 2,36 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте - увеличилась ровно на 1 миллиард долларов. Такая разнонаправленная динамика объясняется, в том числе, укреплением гривны - исходя из официальных курсов Нацбанка Украины, доллар за месяц подешевел на 1,2% (до 27,18 гривны на конец июня с 27,50 гривны на конец мая),По итогам мая была зафиксирована схожая динамика - государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в долларах на 190 миллионов, но сократился в гривнах на 17,57 миллиарда. Курс доллара к гривне за май снизился на 0,9%.

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ситуация на украине, министерство финансов украины, украина, экономика