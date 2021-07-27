https://ria.ru/20210727/ukraina-1743071861.html

СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу

СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу - РИА Новости, 27.07.2021

СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу, ребенка с полным пакетов документов продавали за 60 тысяч... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:50

2021-07-27T11:50

2021-07-27T12:00

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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу, ребенка с полным пакетов документов продавали за 60 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба СБУ."Дельцы наладили схему "поставок" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов", - говорится в сообщении.По данным пресс-служб, в состав группировки входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины."Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее - поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу", - сообщили в СБУ.Кроме того, СБУ зафиксировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, что привело к смерти новорожденных.Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.СБУ подозревает участников схемы в "ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" и "служебном подлоге", им грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.

https://ria.ru/20201217/novorozhdennye-1589608930.html

https://ria.ru/20210227/prodazha-1599200005.html

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служба безопасности украины, харьковская область, украина, общество, в мире