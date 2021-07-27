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СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу
СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу - РИА Новости, 27.07.2021
СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу
Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу, ребенка с полным пакетов документов продавали за 60 тысяч... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:50
2021-07-27T12:00
служба безопасности украины
харьковская область
украина
общество
в мире
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу, ребенка с полным пакетов документов продавали за 60 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба СБУ."Дельцы наладили схему "поставок" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов", - говорится в сообщении.По данным пресс-служб, в состав группировки входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины."Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее - поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу", - сообщили в СБУ.Кроме того, СБУ зафиксировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, что привело к смерти новорожденных.Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.СБУ подозревает участников схемы в "ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" и "служебном подлоге", им грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.
https://ria.ru/20201217/novorozhdennye-1589608930.html
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служба безопасности украины, харьковская область, украина, общество, в мире
11:50 27.07.2021 (обновлено: 12:00 27.07.2021)
 
СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу

СБУ разоблачила схему, по которой младенцев продавали за границу за 60 тысяч долларов

© Фото : Служба безпеки УкраїниСлужба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу
Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Служба безпеки України
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу, ребенка с полным пакетов документов продавали за 60 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба СБУ.
"Дельцы наладили схему "поставок" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-служб, в состав группировки входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.
"Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее - поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу", - сообщили в СБУ.
Кроме того, СБУ зафиксировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, что привело к смерти новорожденных.
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Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.
СБУ подозревает участников схемы в "ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" и "служебном подлоге", им грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.
© Фото : Служба безпеки УкраїниСлужба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу
Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Служба безпеки України
Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу
 
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