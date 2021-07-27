Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/udaltsova-1743181403.html
В Москве отпустили Анастасию Удальцову
В Москве отпустили Анастасию Удальцову - РИА Новости, 27.07.2021
В Москве отпустили Анастасию Удальцову
Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову отпустили из ОВД в Москве, сообщил ее супруг, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:39
2021-07-27T22:39
россия
госдума рф
москва
сергей удальцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову отпустили из ОВД в Москве, сообщил ее супруг, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.Ранее Удальцова сообщала в Facebook, что перед встречей с избирателями ее задержали сотрудники полиции в Нагатинском затоне."Буквально пять минут назад кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову освободили из ОВД Нагатинский затон, вместе с ней вышли на свободу и ее доверенные лица - Леонид Развозжаев и Евгений Ефремов", - написал в Twitter Удальцов.По его словам, перед освобождением с Удальцовой провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения санитарного режима.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.В качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201 (районы Печатники, Южнопортовый, Котловка, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Чертаново Северное) Анастасию Удальцову зарегистрировали 25 июля.
https://ria.ru/20210726/yabloko-1743017540.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_239:313:2552:2048_1920x0_80_0_0_9027cbcd14fa33bdaa6b820f347c0e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, москва, сергей удальцов
22:39 27.07.2021
 
В Москве отпустили Анастасию Удальцову

В Москве кандидата в депутаты ГД Анастасию Удальцову отпустили из ОВД

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову отпустили из ОВД в Москве, сообщил ее супруг, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.
Ранее Удальцова сообщала в Facebook, что перед встречей с избирателями ее задержали сотрудники полиции в Нагатинском затоне.
Кирилл Гончаров - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 23:52
Кандидата в депутаты от "Яблока" задержали в Москве
"Буквально пять минут назад кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову освободили из ОВД Нагатинский затон, вместе с ней вышли на свободу и ее доверенные лица - Леонид Развозжаев и Евгений Ефремов", - написал в Twitter Удальцов.
По его словам, перед освобождением с Удальцовой провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения санитарного режима.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
В качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201 (районы Печатники, Южнопортовый, Котловка, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Чертаново Северное) Анастасию Удальцову зарегистрировали 25 июля.
 
РоссияГосдума РФМоскваСергей Удальцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния