https://ria.ru/20210727/udaltsova-1743181403.html

В Москве отпустили Анастасию Удальцову

В Москве отпустили Анастасию Удальцову - РИА Новости, 27.07.2021

В Москве отпустили Анастасию Удальцову

Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову отпустили из ОВД в Москве, сообщил ее супруг, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T22:39

2021-07-27T22:39

2021-07-27T22:39

россия

госдума рф

москва

сергей удальцов

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову отпустили из ОВД в Москве, сообщил ее супруг, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.Ранее Удальцова сообщала в Facebook, что перед встречей с избирателями ее задержали сотрудники полиции в Нагатинском затоне."Буквально пять минут назад кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову освободили из ОВД Нагатинский затон, вместе с ней вышли на свободу и ее доверенные лица - Леонид Развозжаев и Евгений Ефремов", - написал в Twitter Удальцов.По его словам, перед освобождением с Удальцовой провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения санитарного режима.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.В качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201 (районы Печатники, Южнопортовый, Котловка, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Чертаново Северное) Анастасию Удальцову зарегистрировали 25 июля.

https://ria.ru/20210726/yabloko-1743017540.html

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россия, госдума рф, москва, сергей удальцов