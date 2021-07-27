https://ria.ru/20210727/turtsiya-1743181583.html
В Турции заявили о резком росте числа заболевших COVID-19
В Турции заявили о резком росте числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
В Турции заявили о резком росте числа заболевших COVID-19
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 19 761 - он увеличился с начала июля в 4,5 раза, минздрав страны выражает тревогу... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:43
2021-07-27T22:43
2021-07-27T22:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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турция
в мире
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АНКАРА, 27 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 19 761 - он увеличился с начала июля в 4,5 раза, минздрав страны выражает тревогу по поводу контроля над эпидемией.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.Как говорится в сообщении турецкого минздрава, во вторник выявлен 19 761 новый случай COVID-19, умер 51 человек."Мы достигли роста числа случаев, который вызывает тревогу по поводу контроля над эпидемией", - написал в Twitter глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 23 миллионов.Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742162059.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210724/turtsiya-1742730506.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, турция, в мире
22:43 27.07.2021 (обновлено: 22:54 27.07.2021)
В Турции заявили о резком росте числа заболевших COVID-19
Минздрав Турции: темпы распространения коронавируса вызывают серьезную обеспокоенность
АНКАРА, 27 июл - РИА Новости.
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции
составил во вторник 19 761 - он увеличился с начала июля в 4,5 раза, минздрав страны выражает тревогу по поводу контроля над эпидемией.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.
Как говорится в сообщении турецкого минздрава, во вторник выявлен 19 761 новый случай COVID-19, умер 51 человек.
"Мы достигли роста числа случаев, который вызывает тревогу по поводу контроля над эпидемией", - написал в Twitter
глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 23 миллионов.
Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России
начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.