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Посол Эфиопии оценил перспективы поставок "Спутника V"
Посол Эфиопии оценил перспективы поставок "Спутника V" - РИА Новости, 27.07.2021
Посол Эфиопии оценил перспективы поставок "Спутника V"
Пандемия коронавируса в Эфиопии взята под контроль, в стране ждут поставок "Спутника V", чтобы повысить процент вакцинированного населения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:07
2021-07-27T10:07
2021-07-27T11:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
алемайеху тегену
коронавирусы
здоровье - общество
эфиопия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса в Эфиопии взята под контроль, в стране ждут поставок "Спутника V", чтобы повысить процент вакцинированного населения, заявил РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену."Пандемия коронавируса в Эфиопии под контролем, система эпидемиологических мер, установленная правительством, соблюдается, все носят маски и моют руки, сохраняют социальную дистанцию... На данный момент только 2,14 миллиона (из более чем 110 миллионов - ред.) человек в Эфиопии получили вакцину. Мы стараемся повысить это число, для этого нужен нам и российский "Спутник V"", - заявил посол.По его словам, министерство здравоохранения Эфиопии "находится в контакте по этому поводу с Россией"."Я надеюсь, что сделка завершится успехом, и "Спутник V" позволит нам повысить процент вакцинированного населения", - отметил посол.Читайте полный текст интервью >>>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алемайеху тегену, коронавирусы, здоровье - общество, эфиопия, в мире
10:07 27.07.2021 (обновлено: 11:02 27.07.2021)
Посол Эфиопии оценил перспективы поставок "Спутника V"
Посол Эфиопии в России Тегену: в стране ждут поставок "Спутника V"