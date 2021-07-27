https://ria.ru/20210727/sputnik-1743049844.html

Посол Эфиопии оценил перспективы поставок "Спутника V"

Посол Эфиопии оценил перспективы поставок "Спутника V" - РИА Новости, 27.07.2021

Посол Эфиопии оценил перспективы поставок "Спутника V"

Пандемия коронавируса в Эфиопии взята под контроль, в стране ждут поставок "Спутника V", чтобы повысить процент вакцинированного населения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:07

2021-07-27T10:07

2021-07-27T11:02

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

алемайеху тегену

коронавирусы

здоровье - общество

эфиопия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса в Эфиопии взята под контроль, в стране ждут поставок "Спутника V", чтобы повысить процент вакцинированного населения, заявил РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену."Пандемия коронавируса в Эфиопии под контролем, система эпидемиологических мер, установленная правительством, соблюдается, все носят маски и моют руки, сохраняют социальную дистанцию... На данный момент только 2,14 миллиона (из более чем 110 миллионов - ред.) человек в Эфиопии получили вакцину. Мы стараемся повысить это число, для этого нужен нам и российский "Спутник V"", - заявил посол.По его словам, министерство здравоохранения Эфиопии "находится в контакте по этому поводу с Россией"."Я надеюсь, что сделка завершится успехом, и "Спутник V" позволит нам повысить процент вакцинированного населения", - отметил посол.Читайте полный текст интервью >>>

россия

эфиопия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алемайеху тегену, коронавирусы, здоровье - общество, эфиопия, в мире