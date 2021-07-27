https://ria.ru/20210727/efiopiya-1743053419.html

Алемайеху Тегену: у Эфиопии с Россией много общего, например, Пушкин

Алемайеху Тегену: у Эфиопии с Россией много общего, например, Пушкин - РИА Новости, 27.07.2021

Алемайеху Тегену: у Эфиопии с Россией много общего, например, Пушкин

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, когда планируется завершить строительство... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:00

2021-07-27T11:00

2021-07-27T11:00

россия

алемайеху тегену

эфиопия

интервью

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Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, когда планируется завершить строительство плотины "Возрождение", где может быть проведен второй саммит Россия-Африка, возможно ли посредничество России в урегулировании вокруг региона Тыграй, и стоит ли ожидать роста цен на эфиопскую арабику.– Господин посол, сейчас вновь обострилась полемика вокруг плотины "Возрождение" на реке Голубой Нил, которой недовольны Судан и Египет. Может ли обращение Судана в ООН помешать завершению проекта?– Строительство плотины продвигается успешно, она готова уже на 81%, и вторая очередь заполнения плотины водой успешно завершена. Сейчас реализуются уже следующие стадии. Через 2-3 месяца начнется генерация электроэнергии с помощью двух турбин, другие будут запущены в следующем году. Как и планировалось, строительство плотины будет завершено к 2023 году.Что касается споров: Эфиопия продолжит строительство плотины, как и было закреплено в Декларации принципов, подписанной главами трех государств в 2015 году в столице Судана Хартуме. Действия Судана и Египта противоречат трехсторонним переговорам, которые велись при содействии ЕС. Мы не планируем прерывать строительство плотины, несмотря на заявления Судана. Не думаю, что они как-то могут повлиять на ход возведения объекта, как я уже сказал, она завершена на 81%, осталось всего 19%, это уже не самая сложная часть работы.– Судан и Египет, выдвигая претензии к проекту, заявляют в том числе об экологических рисках. Им действительно есть из-за чего переживать?– Послушайте, мы уже начали заполнять плотину – ни на одну каплю река вниз по течению не обмелела. Египет и Судан политизируют вопрос строительства и вмешивают в это дело третьи страны, чтобы решить свои внутренние вопросы. Плотина не представляет никакой значимой угрозы для Египта и Судана. Мы разработали ее с таким расчетом, чтобы не был причинен вред государствам, расположенным вниз по течению реки, чтобы использование ресурсов было справедливым, взаимовыгодным для всех. Нет никаких причин, чтобы эти две страны выступали против проекта. Они используют проблему плотины как некий отвлекающий маневр, чтобы, возможно, решить какие-то свои внутренние проблемы. Это неуместные попытки политизировать вопрос, который, на самом деле, является чисто техническим. Но если бы речь шла о технических проблемах – ими бы занимались инженеры. Мы же не видим никаких технических проблем.– Перейдем к другой теме – запланированному на следующий год саммиту Россия-Африка. Место проведения еще не определено, но, возможно, Эфиопия хотела бы принять саммит?– В октябре 2019 года наш премьер-министр доктор Абий Ахмед Али принял участие в первом саммите Россия-Африка в Сочи и предложил, чтобы второй саммит прошел в Эфиопии, пригласил всех участников делегаций в 2022 году в Эфиопию. Так что мы настаиваем, чтобы саммит прошел именно в Аддис-Абебе. Для этого есть несколько причин. Во-первых, у нас есть опыт в проведении подобных форумов, во-вторых, Аддис-Абеба – это "столица" Африки, штаб-квартира Африканского союза находится именно там. Так что нет причин, чтобы саммит проводился где-либо еще. Мы обсуждали этот вопрос с российскими властями и ждем ответа от них.– А есть ли у Эфиопии в этом плане соперники, кто также настаивает на проведении саммита у себя?– Пока сказать не могу, нужно подождать вынесения решения. Еще один важный момент – Ethiopian airlines соединяют всю Африку. Они летают и в Москву четыре раза в неделю. Так что, когда я говорю, что у нас есть все условия, это подразумевает и авиасообщение.– Если добраться до Эфиопии нетрудно, значит и с туризмом проблем нет? Много ли туристов из России приезжает?– Да, конечно, российские туристы ежегодно посещают Эфиопию, как и европейцы, китайцы, американцы. Но нужно увеличивать их количество. И мы работаем над этим. У нас много туристических достопримечательностей, и в целом, Эфиопия – это колыбель человечества. Здесь был обнаружен первый известный науке австралопитек – Люси. И кстати кофе тоже появился именно в Эфиопии. Первые христианские храмы в Лалибэла, долина реки Омо, город Харэр – много чего вы найдете только в нашей стране. Кстати в Эфиопии большая православная община, что позволяет организовать паломничество. У нас вообще много общего с Россией – Пушкин, например.Мы проводим туры для представителей медиа, чтобы они выкладывали на YouTube ролики. Нам надо делать больше для продвижения туристического потенциала Эфиопии. Правительство основало агентство для продвижения туризма в Эфиопию по всему миру, скоро выйдет книга российского автора Юрия Сигова об Эфиопии. И мы хотели бы, чтобы не только приезжали к нам туристы из России, но и в обратном направлении – эфиопы тоже должны посещать Россию, ведь у вас столько интересных мест.– А какая в Эфиопии сейчас эпидемиологическая обстановка? На какой стадии находятся переговоры по приобретению вакцины "Спутник V"?– Пандемия коронавируса в Эфиопии под контролем, система эпидемиологических мер, установленная правительством, соблюдается, все носят маски и моют руки, сохраняют социальную дистанцию, выполняют другие необходимые медицинские предписания, хотя, конечно, встречаются и те, кто пытается уклониться.На данный момент только 2,14 миллиона (из 112,1 миллиона – ред.) человек в Эфиопии получили вакцину. Мы стараемся повысить это число, для этого нужен нам и российский "Спутник V", наше министерство здравоохранения находится в контакте по этому поводу с Россией. Я надеюсь, что сделка завершатся успехом, и "Спутник V" позволит нам повысить процент вакцинированного населения.Я сам привился "Спутником V", у нас нет никаких проблем с этой вакциной, нужно только завершить процесс сделки, а так у нас нет никаких сомнений в качестве и эффективности российского препарата.Некоторые страны пытаются политизировать вопрос вакцин, я считаю, это неправильно, это ведь вопрос науки, исследований, которые не могут быть оспорены. Это не то, о чем надо рассуждать, а то, чем занимаются в лабораториях. "Спутник V" – хорошая вакцина, надеюсь, она будет зарегистрирована во многих странах. И в целом я уверен, что со временем пандемия будет побеждена.– Еще одна сделка с Россией в сфере ядерной энергетики – это договоренность с "Росатомом" о строительстве АЭС. Как продвигается реализация этого проекта?– Недавно мы подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере наращивания сотрудничества по мирному атому. Ядерная физика – очень сложная наука, так что нам нужно подготовить специалистов. Кроме того, важно информировать общественности о проекте и о наших договоренностях в этой сфере. Где и когда будет построена АЭС – трудно сказать, поскольку проект еще в стадии разработки.– А что по поводу российско-эфиопского сотрудничества в космосе? В марте ожидалось подписание Меморандума о взаимопонимании…– Из-за пандемии многие процессы затянулись, персонал менялся, но мы по-прежнему заинтересованы в продолжении сотрудничества и подписании меморандума, работаем над этим. Нужно многое сделать, я не могу раскрывать детали, но мы понимаем все выгоды такого сотрудничества с Россией, так что хотим завершить процесс подписания.– Как развивается сотрудничество с Россией в военной сфере? Рассчитывает ли Эфиопия на поддержку России в сфере урегулирования в регионе Тыграй?– Правительство Эфиопии рассматривает ситуацию в регионе Тыграй как внутреннюю проблему. Многие страны, в том числе и Россия, приняли нашу позицию и выразили свою поддержку на различных международных площадках. Тем не менее мы полагаем, что мировое сообщество, в том числе и Россия, могут помочь правительству Эфиопии в усилиях решить гуманитарный кризис в регионе Тыграй.Эфиопия в одностороннем порядке прекратила огонь в гуманитарных целях, чтобы фермеры смогли вернуться к сельскохозяйственным работам и обрабатывать землю, вместо того чтобы прятаться от снарядов. Так что правительство в одностороннем порядке решило прекратить огонь. Однако хунта (Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) – ред.) не приняла этот режим прекращения огня и продолжает войну, конфликт, используя стариков и детей, чтобы противостоять соседним регионам. Это совершенно неприемлемо, и международное сообщество должно осуждать такое поведение, потому что детям нужно идти в школу, а не находиться в зоне конфликта.Хунта продолжает блокировать гуманитарную помощь в регионе, а международное сообщество не реагирует на это. Для нас одна из важных вещей – демонстрировать такое поведение хунты, в этом другие страны могут помочь. В Тыграе живет мирное население, которому требуется помощь, международная гуманитарная помощь, а правительство не может до них добраться.Если говорить о военном аспекте и роли России, могу сказать, что наши двусторонние отношения с Россией в области военно-технического сотрудничества развиваются хорошо. В Аддис-Абебе прошла встреча военно-технического комитета, на которой стороны обсудили все возможные аспекты.– Рассматривает ли Эфиопия Россию в качестве потенциальной площадки для мирных переговоров?– С кем вести переговоры? Эти люди – террористы, парламент их объявил террористами, правительство никогда не вступает в переговоры с террористами.– Еще одна проблема в области безопасности в регионе Африканского рога – это пиратство. Россия могла бы как-то помочь Эфиопии и другим странам региона в этом плане?– Действительно, пираты действовали в Аденском заливе, в районе Сомали, это нас серьезно беспокоит, ведь пираты – это те же террористы. Вместе с тем хочу отметить, что в последнее время не было каких-то крупных случаев пиратства в этом регионе, но Эфиопия готова сотрудничать с теми странами, кто может победить это явление. В 2005 году было сформировано антипиратское объединение, известное как Смешанная оперативная группа 151. Оно состоит из национальных коалиций, которые организовали морской патруль в зоне Аденского залива. Как член мирового сообщества Россия может участвовать в борьбе с пиратством, как это делают другие страны. Мы будем только рады.Этот коридор – Африканский рог – очень важен не только для нас, но и для мирового сообщества, корабли ходят в обоих направлениях, так что мы готовы к любому сотрудничеству с Россией в этой области.– Вернемся к более мирным вопросам. Вы ранее упомянули кофе. В последнее время производители в других регионах мира заявили о росте цен, стоит ли ожидать этого в отношении поставок из Эфиопии?– На цены большое влияние имеет международный рынок, цены во многом зависят от него. Но если говорить о производстве кофе в Эфиопии и экспорте в Россию, то здесь проблем нет, поставщики взаимодействуют с эфиопскими партнерами. Для нас это основная статья экспорта – кофе арабика, это очень хороший сорт. Так что повторюсь, нет никаких проблем с импортом в Россию с эфиопской стороны. Мы призываем российских импортеров закупать еще больше кофе в Эфиопии для потребителей в России.– А какая основная статья экспорта из России в Эфиопию?– Металлы, химические продукты, техника, удобрения, мука. Россия больше экспортирует, чем импортирует из Эфиопии. Мы бы хотели увеличить и то, и другое, работаем над этим.Мы приветствуем российские инвестиции, обсуждали этот вопрос на саммите в Сочи. Пусть русские приходят в Африку, как это делают китайцы. Западные страны говорят, что китайские инвестиции – это угроза, мы так не считаем. Мы открыты для всех.Некоторые думают, что в Африке до сих пор чего-то нет, люди живут под пальмами. На самом деле все, что есть здесь, сейчас есть и в Африке. У нас очень хороший интернет и мобильная связь. Развита цифровая дипломатия, социальные сети, Twitter. Конечно, при этом есть разница в уровне развития между странами.– В Эфиопии сохраняется интерес к России? Студенты приезжают в Россию учиться, как в советские годы?– Десятки тысяч человек в свое время окончили советские ВУЗы. Сейчас в российских вузах учатся эфиопские студенты, и есть возможность увеличить их количество. Но если СССР предоставлял стипендии, покрывавшие расходы на обучение, то теперь студентам приходится платить за образование за рубежом. Так что в Россию приезжают те, кому семейный бюджет позволяет такие траты.Образование в России хорошее, я сам учился в СССР, правда, в Ташкенте. И могу сказать, что уровень образования остался хорошим с советских времен.Сейчас российские университеты готовы принять студентов из Эфиопии. ВУЗы начали активно рекламировать свои возможности в Африке, и это правильно. Другой вопрос – смогут ли африканские студенты себе это позволить. Если бы было финансирование, многие студенты бы приехали в Россию. Причина – в оплате обучения.Если вы приедете в Эфиопию, вы наверняка найдете человека, который говорит по-русски. Но на данный момент в Аддис-Абебе нет ни одной школы, где бы изучали русский. Только в российском культурном центре можно изучать русский.У нас также есть один российский госпиталь, но оборудование в нем уже устарело. Надо бы исправить. В советские годы в Эфиопию приезжали профессора, чтобы преподавать в наших университетах, сейчас с этим сложнее. Но мы, конечно, можем нанять преподавателей из России сами.Сейчас многие люди мало интересуются другими странами, а только своей жизнью, тем, как заработать. И несмотря на это, эфиопы знают Россию очень хорошо. Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. Потому что Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться. Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии – любимая страна.– Наш министр иностранных дел Сергей Лавров не раз заявлял, что Африка – это континент, который в XXIвеке ждут большие перемены. Что еще нам нужно знать об Африке?– Африка – это надежда будущего, так что я полностью согласен с господином Лавровым. Познать Африку сегодня нетрудно, не нужно даже туда ехать, достаточно зайти в интернет.Россия делает важное дело, организуя саммит, налаживая сотрудничество с африканскими странами. В России много посольств стран Африки, а на континенте много российских посольств. Нужно наращивать взаимодействие, обмен делегациями, культурное сотрудничество, укреплять двусторонние отношения – все это поможет познать Африку. Сейчас благодаря технологиям не так сложно общаться друг с другом, даже не перемещаясь физически. Не приезжая в Россию, эфиопы могут узнавать, что происходит в Москве, в Санкт-Петербурге. Сейчас самое время открывать друг друга.

https://ria.ru/20191023/1560053259.html

https://ria.ru/20210619/partnerstvo-1737558305.html

https://ria.ru/20200214/1564660438.html

https://ria.ru/20200305/1568177705.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/afrika-1597713608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алемайеху тегену, эфиопия, интервью