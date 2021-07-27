https://ria.ru/20210727/smartfon-1743028145.html

Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить

Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить - РИА Новости, 27.07.2021

Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить

Эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман в статье для Forbes обратил внимание пользователей iPhone на функцию, которая может представлять опасность для... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T06:19

2021-07-27T06:19

2021-07-27T08:31

зак доффман

apple iphone

forbes

технологии

общество

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман в статье для Forbes обратил внимание пользователей iPhone на функцию, которая может представлять опасность для их устройств.По его словам, речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi, которое следует отключить. Эксперт советует зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и поставить галочку на отметке "Спросить".Как подчеркнул Доффман, открытые настройки присоединения позволяют злоумышленникам создавать точки доступа и называть их так же, как называются популярные общедоступные сети. В итоге мошенники могут перехватывать трафик или прервать доступ к Интернету, создавая видимость подключения к нему.Кроме того, эксперт утверждает, что, проходя процедуру введения логина и пароля при подключении к таким точкам доступа, пользователи могут подхватить вредоносную программу.Также специалист порекомендовал отказаться от использования общедоступных точек доступа Wi-Fi и отдать предпочтение сотовой связи.

https://ria.ru/20210726/smartfon-1742840723.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зак доффман, apple iphone, forbes, технологии, общество