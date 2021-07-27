https://ria.ru/20210727/smartfon-1743028145.html
Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить - РИА Новости, 27.07.2021
Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
Эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман в статье для Forbes обратил внимание пользователей iPhone на функцию, которая может представлять опасность для... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T06:19
2021-07-27T06:19
2021-07-27T08:31
зак доффман
apple iphone
forbes
технологии
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман в статье для Forbes обратил внимание пользователей iPhone на функцию, которая может представлять опасность для их устройств.По его словам, речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi, которое следует отключить. Эксперт советует зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и поставить галочку на отметке "Спросить".Как подчеркнул Доффман, открытые настройки присоединения позволяют злоумышленникам создавать точки доступа и называть их так же, как называются популярные общедоступные сети. В итоге мошенники могут перехватывать трафик или прервать доступ к Интернету, создавая видимость подключения к нему.Кроме того, эксперт утверждает, что, проходя процедуру введения логина и пароля при подключении к таким точкам доступа, пользователи могут подхватить вредоносную программу.Также специалист порекомендовал отказаться от использования общедоступных точек доступа Wi-Fi и отдать предпочтение сотовой связи.
https://ria.ru/20210726/smartfon-1742840723.html
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зак доффман, apple iphone, forbes, технологии, общество
06:19 27.07.2021 (обновлено: 08:31 27.07.2021)
Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
Киберэксперт Зак Доффман назвал "опасную" настройку смартфона, которую нужно срочно отключить
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман
в статье для Forbes
обратил внимание пользователей iPhone
на функцию, которая может представлять опасность для их устройств.
По его словам, речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi, которое следует отключить. Эксперт советует зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и поставить галочку на отметке "Спросить".
Как подчеркнул Доффман, открытые настройки присоединения позволяют злоумышленникам создавать точки доступа и называть их так же, как называются популярные общедоступные сети. В итоге мошенники могут перехватывать трафик или прервать доступ к Интернету, создавая видимость подключения к нему.
Кроме того, эксперт утверждает, что, проходя процедуру введения логина и пароля при подключении к таким точкам доступа, пользователи могут подхватить вредоносную программу.
Также специалист порекомендовал отказаться от использования общедоступных точек доступа Wi-Fi и отдать предпочтение сотовой связи.