https://ria.ru/20210727/shnurov-1743139948.html
Экс-солистка "Ленинграда" подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей
Экс-солистка "Ленинграда" подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей - РИА Новости, 27.07.2021
Экс-солистка "Ленинграда" подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей
Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала в суд иск к певцу Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:13
2021-07-27T17:13
2021-07-27T18:14
алиса вокс
культура
ленинград
шнур (сергей шнуров)
москва
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала в суд иск к певцу Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман Лалаян."Но эта сумма не окончательная, она будет скорректирована, когда все площадки пришлют данные об исполнении", — добавил юрист.Он утверждает, что пытался в досудебном порядке договориться с музыкантом. В компании певца адвокату ответили, что его доверительница "передала" право на отчисления по 39 песням за тысячу рублей. Речь идет именно об исполнительских отчислениях, на авторские Вокс, по словам юриста, не претендует.В Хамовническом суде РИА Новости подтвердили получение иска, он зарегистрирован, решение о его принятии к производству пока не принято.Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал более 60 миллионов просмотров на YouTube. В 2016 году певица покинула группу. Причиной стало желание начать сольную карьеру. Однако в группе "Ленинград" заявили, что Шнуров уволил артистку.
https://ria.ru/20210602/shnurov-1735103155.html
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алиса вокс, ленинград, шнур (сергей шнуров), москва
17:13 27.07.2021 (обновлено: 18:14 27.07.2021)
Экс-солистка "Ленинграда" подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей
Адвокат Лалаян: экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Бывшая солистка группы "Ленинград
" Алиса Вокс
подала в суд иск к певцу Сергею Шнурову
о взыскании 19,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман Лалаян.
"Но эта сумма не окончательная, она будет скорректирована, когда все площадки пришлют данные об исполнении", — добавил юрист.
Он утверждает, что пытался в досудебном порядке договориться с музыкантом. В компании певца адвокату ответили, что его доверительница "передала" право на отчисления по 39 песням за тысячу рублей.
"Она такой договор не подписывала", — сказал Лалаян.
Речь идет именно об исполнительских отчислениях, на авторские Вокс, по словам юриста, не претендует.
В Хамовническом суде РИА Новости подтвердили получение иска, он зарегистрирован, решение о его принятии к производству пока не принято.
Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал более 60 миллионов просмотров на YouTube
.
В 2016 году певица покинула группу. Причиной стало желание начать сольную карьеру. Однако в группе "Ленинград" заявили, что Шнуров уволил артистку.