Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210727/shnurov-1743139948.html
Экс-солистка "Ленинграда" подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей
Экс-солистка "Ленинграда" подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей - РИА Новости, 27.07.2021
Экс-солистка "Ленинграда" подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей
Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала в суд иск к певцу Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:13
2021-07-27T18:14
алиса вокс
культура
ленинград
шнур (сергей шнуров)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/79665/60/796656032_0:48:729:458_1920x0_80_0_0_144d1c042d3c449b78c0f05344993834.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала в суд иск к певцу Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман Лалаян."Но эта сумма не окончательная, она будет скорректирована, когда все площадки пришлют данные об исполнении", — добавил юрист.Он утверждает, что пытался в досудебном порядке договориться с музыкантом. В компании певца адвокату ответили, что его доверительница "передала" право на отчисления по 39 песням за тысячу рублей. Речь идет именно об исполнительских отчислениях, на авторские Вокс, по словам юриста, не претендует.В Хамовническом суде РИА Новости подтвердили получение иска, он зарегистрирован, решение о его принятии к производству пока не принято.Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал более 60 миллионов просмотров на YouTube. В 2016 году певица покинула группу. Причиной стало желание начать сольную карьеру. Однако в группе "Ленинград" заявили, что Шнуров уволил артистку.
https://ria.ru/20210602/shnurov-1735103155.html
https://ria.ru/20201009/voks-1579064497.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/79665/60/796656032_0:0:729:548_1920x0_80_0_0_c6db4ff6f82b9b0ea1641b6784763d41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алиса вокс, ленинград, шнур (сергей шнуров), москва
17:13 27.07.2021 (обновлено: 18:14 27.07.2021)
 
Экс-солистка "Ленинграда" подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей

Адвокат Лалаян: экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Михаил ЦыгановКонцерт российской группы "Ленинград" на Бали
Концерт российской группы Ленинград на Бали - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала в суд иск к певцу Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман Лалаян.
"Но эта сумма не окончательная, она будет скорректирована, когда все площадки пришлют данные об исполнении", — добавил юрист.
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 00:33Культура
Сергей Шнуров представил свою новую группу
Он утверждает, что пытался в досудебном порядке договориться с музыкантом. В компании певца адвокату ответили, что его доверительница "передала" право на отчисления по 39 песням за тысячу рублей.
"Она такой договор не подписывала", — сказал Лалаян.
Речь идет именно об исполнительских отчислениях, на авторские Вокс, по словам юриста, не претендует.
В Хамовническом суде РИА Новости подтвердили получение иска, он зарегистрирован, решение о его принятии к производству пока не принято.
Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал более 60 миллионов просмотров на YouTube.
В 2016 году певица покинула группу. Причиной стало желание начать сольную карьеру. Однако в группе "Ленинград" заявили, что Шнуров уволил артистку.
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале Крокус Сити Холл. 2013 год - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября 2020, 17:24Шоубиз
Экс-солистка “Ленинграда” заявила, что Шнуров превратил группу в секту
 
КультураАлиса ВоксЛенинградШнур (Сергей Шнуров)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния