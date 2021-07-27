https://ria.ru/20210727/shkval-1743064737.html
МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах из-за ливней
МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах из-за ливней - РИА Новости, 27.07.2021
МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах из-за ливней
Сильные ливни с градом и шквалистый ветер порывами до 27 метров в секунду могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории Дальневосточного, Сибирского и РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:23
2021-07-27T11:23
2021-07-27T12:14
северо-кавказский федеральный округ
керчь
кемеровская область
общество
россия
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
амурская область
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сильные ливни с градом и шквалистый ветер порывами до 27 метров в секунду могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, предупредило МЧС.Там отметили, что в десяти регионах возможны проблемы в работе объектов энергетики, связи, ЖКХ, а также транспорта.В Туве, Хакасии, Амурской и Кемеровской областях ожидаются сильные дожди, а местами грозы и шквалы ветра со скоростью до 25-27 метров в секунду. В Ставропольском крае, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне эксперты спрогнозировали ливни с грозами и градом, а также сильный ветер.В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, что привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Власти региона ввели режим ЧС. Из-за непогоды в начале июля пострадал Бахчисарайский район — там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказались более сотни домовладений в трех селах.Также в начале июля из-за дождей поднялись уровни нескольких рек в Сочи. Власти приготовились к эвакуации, которая в итоге не понадобилась. Позднее непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края, на территории шести муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации.Сильный ливень со шквалистым ветром 23 июля разрушил в Сочи подпорную стену и брусчатку на пляже, также была затоплена одна из трасс.На прошлой неделе из-за дождей в Забайкальском крае оказались подтоплены сотни домов, а в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост.В Сочи с 27 июля вновь прогнозируются сильные дожди. В местах подтоплений дежурят специалисты, которые следят за уровнем воды в реках.
https://ria.ru/20210727/katastrofa-1743060680.html
https://ria.ru/20210727/pogoda-1743033048.html
северо-кавказский федеральный округ
керчь
кемеровская область
россия
республика ингушетия
амурская область
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северо-кавказский федеральный округ, керчь, кемеровская область, общество, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, амурская область
11:23 27.07.2021 (обновлено: 12:14 27.07.2021)
МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах из-за ливней
МЧС: ливни с градом и шквалистый ветер могут нарушить жизнеобеспечение населения в десяти регионах