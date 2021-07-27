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На Шри-Ланке нашли самый большой в мире звездчатый сапфир

На Шри-Ланке нашли самый большой в мире звездчатый сапфир - РИА Новости, 27.07.2021

На Шри-Ланке нашли самый большой в мире звездчатый сапфир

Самый большой в мире звездчатый сапфир весом 510 килограммов найден на Шри-Ланке, сообщает местный телеканал News 1st со ссылкой на национальное управление по... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:41

2021-07-27T16:41

2021-07-27T16:41

шри-ланка

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Самый большой в мире звездчатый сапфир весом 510 килограммов найден на Шри-Ланке, сообщает местный телеканал News 1st со ссылкой на национальное управление по драгоценным камням и ювелирным изделиям.По словам председателя управления, звездчатый сапфир весом в 510 килограммов оценили более чем в 200 миллионов долларов. Управление уже получило несколько заявок на покупку драгоценного камня от иностранных покупателей.

https://ria.ru/20210217/almaz-1597780286.html

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