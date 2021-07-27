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Пушков ответил на хвастовство Польши из-за задержки "Северного потока — 2"
Пушков ответил на хвастовство Польши из-за задержки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.07.2021
Пушков ответил на хвастовство Польши из-за задержки "Северного потока — 2"
Сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что Варшаве не остается ничего, кроме как утешать себя сопротивлением строительству газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T01:00
2021-07-27T02:09
марчин пшидач
россия
северный поток — 2
евросоюз
алексей пушков
польша
сша
варшава
twitter
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Пушков приструнил главу МИД Польши, который похвалился задержкой "Северного потока — 2"
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что Варшаве не остается ничего, кроме как утешать себя сопротивлением строительству газопровода "Северный поток — 2".Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио рассказал, что его стране удалось на протяжении нескольких лет задерживать реализацию российского проекта.Сенатор отметил, что в конце концов Варшава потерпела поражение в борьбе с трубопроводом."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать строительству, но оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва не раз призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
https://ria.ru/20210721/potok-1742208891.html
https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742853124.html
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марчин пшидач, россия, северный поток — 2, евросоюз, алексей пушков, польша, сша, варшава, twitter
01:00 27.07.2021 (обновлено: 02:09 27.07.2021)
 
Пушков ответил на хвастовство Польши из-за задержки "Северного потока — 2"

Сенатор Совфеда Пушков ответил на хвастовство Польши из-за задержки "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что Варшаве не остается ничего, кроме как утешать себя сопротивлением строительству газопровода "Северный поток — 2".
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио рассказал, что его стране удалось на протяжении нескольких лет задерживать реализацию российского проекта.
Сенатор отметил, что в конце концов Варшава потерпела поражение в борьбе с трубопроводом.
"Варшава хвалится, что на несколько лет задержала "Северный поток — 2". Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счет. А счет не в пользу Польши", — пояснил Пушков.
"Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
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Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать строительству, но оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.
Москва не раз призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
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Марчин ПшидачРоссияСеверный поток — 2ЕвросоюзАлексей ПушковПольшаСШАВаршаваTwitter
 
 
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