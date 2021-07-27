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https://ria.ru/20210727/prozorov-1743034645.html
Экс-подполковник СБУ оценил шансы России выиграть иск к Украине в ЕСПЧ
Экс-подполковник СБУ оценил шансы России выиграть иск к Украине в ЕСПЧ - РИА Новости, 27.07.2021
Экс-подполковник СБУ оценил шансы России выиграть иск к Украине в ЕСПЧ
Есть все шансы, что ЕСПЧ по иску России признает преступными действия госструктур Украины, так как на этот счет есть большая доказательная база, заявил РИА... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:11
2021-07-27T08:11
василий прозоров
россия
донбасс
европейский суд
служба безопасности украины
украина
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Есть все шансы, что ЕСПЧ по иску России признает преступными действия госструктур Украины, так как на этот счет есть большая доказательная база, заявил РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.Россия 22 июля подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", в том числе ответственности властей Украины за незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции"."Я считаю, что если подходить с точки зрения юриспруденции, Россия имеет все шансы добиться положительного решения своего иска, а именно - признания Европейским судом по правам человека действий государственных структур Украины преступными", - заявил Прозоров.По его оценке, самыми неоспоримыми будут факты, которые подпадают под определения "применение фактов чрезмерной силы", в первую очередь, против объектов мирной инфраструктуры.В качестве примера Прозоров назвал резонансные авиаудары по Луганской областной администрации, жилым домам в Снежном и Шахтерске, а также уничтоженные артиллерией ВС Украины жилые дома в Горловке, Семеновке и Луганске. "Такие факты невозможно опровергнуть. Украинская сторона любит козырять на самых различных площадках цифрой в 15 тысяч погибших в ходе конфликта, абсолютно не собираясь уточнять, что из этого числа несколько тысяч погибших - это жители Донецкой и Луганской областей, которые проживали на территории ДНР-ЛНР. И погибли они именно от рук украинских силовиков", - напомнил собеседник.Он напомнил о похищении жителя Снежного Владимира Цемаха - украинская сторона подозревала, что у него есть информация о катастрофе "Боинга"."Данный эпизод никто на украинской стороне не отрицает, более того, Киев гордится этим. Не понимая, что они задокументировали собственный акт незаконного лишения свободы гражданина, причем в условиях отсутствия войны или военного положения", - напомнил он.Кроме того, украинский суд осудил на 12 лет сотрудника контрразведки СБУ Вадима Федорчука по делу об убийстве мирного жителя Авдеевки. "Надеюсь, что это был только первый звоночек", - заявил Прозоров.Собеседник агентства также считает, что невозможно опровергнуть вину Украины в незакрытии воздушного пространства над Донбассом, в результате чего произошла катастрофа рейса МН17.В то же время он отметил, что выполнение Киевом такого решения ЕСПЧ "вызывает серьезные вопросы, поскольку Украина в последнее время превратилась в территорию абсолютного правового нигилизма".Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М". Ранее Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами сотрудники СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания. Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
https://ria.ru/20210727/espch-1743031931.html
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василий прозоров, россия, донбасс, европейский суд, служба безопасности украины, украина, в мире
08:11 27.07.2021
 
Экс-подполковник СБУ оценил шансы России выиграть иск к Украине в ЕСПЧ

Экс-подполковник СБУ Прозоров: есть все шансы признать вину Украины в преступлениях против граждан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Есть все шансы, что ЕСПЧ по иску России признает преступными действия госструктур Украины, так как на этот счет есть большая доказательная база, заявил РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Россия 22 июля подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", в том числе ответственности властей Украины за незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции".
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"Я считаю, что если подходить с точки зрения юриспруденции, Россия имеет все шансы добиться положительного решения своего иска, а именно - признания Европейским судом по правам человека действий государственных структур Украины преступными", - заявил Прозоров.
По его оценке, самыми неоспоримыми будут факты, которые подпадают под определения "применение фактов чрезмерной силы", в первую очередь, против объектов мирной инфраструктуры.
"Возразить против фактов уничтожения украинскими силовыми структурами жилых домов и объектов критической инфраструктуры невозможно", - считает он.
В качестве примера Прозоров назвал резонансные авиаудары по Луганской областной администрации, жилым домам в Снежном и Шахтерске, а также уничтоженные артиллерией ВС Украины жилые дома в Горловке, Семеновке и Луганске. "Такие факты невозможно опровергнуть. Украинская сторона любит козырять на самых различных площадках цифрой в 15 тысяч погибших в ходе конфликта, абсолютно не собираясь уточнять, что из этого числа несколько тысяч погибших - это жители Донецкой и Луганской областей, которые проживали на территории ДНР-ЛНР. И погибли они именно от рук украинских силовиков", - напомнил собеседник.
"Следующий пункт, по которому у Украины нет шансов оправдаться, - это похищения и пытки своих же граждан. Здесь также существует масса фактов, которые опровергнуть невозможно. Более того, ряд эпизодов задокументирован самой же украинской стороной", - сказал Прозоров.
Он напомнил о похищении жителя Снежного Владимира Цемаха - украинская сторона подозревала, что у него есть информация о катастрофе "Боинга".
"Данный эпизод никто на украинской стороне не отрицает, более того, Киев гордится этим. Не понимая, что они задокументировали собственный акт незаконного лишения свободы гражданина, причем в условиях отсутствия войны или военного положения", - напомнил он.
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Кроме того, украинский суд осудил на 12 лет сотрудника контрразведки СБУ Вадима Федорчука по делу об убийстве мирного жителя Авдеевки. "Надеюсь, что это был только первый звоночек", - заявил Прозоров.
Собеседник агентства также считает, что невозможно опровергнуть вину Украины в незакрытии воздушного пространства над Донбассом, в результате чего произошла катастрофа рейса МН17.
"Данное обстоятельство в целом не нуждается в доказывании, так как сам факт использования воздушного коридора над зоной АТО опровергнуть невозможно. Таким образом, я считаю, что есть все шансы признать вину Украины в преступлениях против своих же граждан", - сказал экс-подполковник СБУ.
В то же время он отметил, что выполнение Киевом такого решения ЕСПЧ "вызывает серьезные вопросы, поскольку Украина в последнее время превратилась в территорию абсолютного правового нигилизма".
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М". Ранее Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.
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РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.
Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами сотрудники СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания. Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
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22 июля, 22:50
МИД рассказал подробности иска России в ЕСПЧ
 
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