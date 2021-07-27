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Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать - РИА Новости, 27.07.2021
Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Сейчас можно найти большое количество креативных умных будильников. Например, приложение-будильник Alarmy заставит вас встать c кровати и решить задачку,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:20
2021-07-27T03:20
александр тимофеев
рэу имени г. в. плеханова
сон
технологии
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сейчас можно найти большое количество креативных умных будильников. Например, приложение-будильник Alarmy заставит вас встать c кровати и решить задачку, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.По его словам, можно выбрать будильник-подушку, будильник-кофеварку или будильник-коврик с весами.Тимофеев напоминает, что любой будильник вмешивается в структуру сна, и если это происходит резко, то организм может получить стресс. Чтобы этого избежать, лучше выбрать световой будильник или с приятной мелодией.
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александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, сон, технологии, общество
03:20 27.07.2021
 

Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать

© Depositphotos / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / NatashaFedorova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сейчас можно найти большое количество креативных умных будильников. Например, приложение-будильник Alarmy заставит вас встать c кровати и решить задачку, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
"Самое последнее новшество — это возможность некоторых будильников комбинировать формы пробуждения, включая звуки, действия, создание приятного аромата, подсветки, датчики определения фазы сна", — поясняет эксперт.
По его словам, можно выбрать будильник-подушку, будильник-кофеварку или будильник-коврик с весами.
Тимофеев напоминает, что любой будильник вмешивается в структуру сна, и если это происходит резко, то организм может получить стресс. Чтобы этого избежать, лучше выбрать световой будильник или с приятной мелодией.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 15:28Наука
В России разработали технологию воссоздания снов
 
Александр ТимофеевРЭУ имени Г. В. ПлехановаСонТехнологииОбщество
 
 
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