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Посол Эфиопии привился "Спутником V"
Посол Эфиопии привился "Спутником V" - РИА Новости, 27.07.2021
Посол Эфиопии привился "Спутником V"
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену рассказал РИА Новости, что привился российской вакциной "Спутник V" и не сомневается в ее качестве и эффективности. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:09
2021-07-27T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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эфиопия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену рассказал РИА Новости, что привился российской вакциной "Спутник V" и не сомневается в ее качестве и эффективности.Посол Эфиопии в России считает неправильным, что некоторые страны пытаются политизировать вопрос вакцин. "Это ведь вопрос науки, исследований, которые не могут быть оспорены. Это не то, о чем надо рассуждать, а то, чем занимаются в лабораториях", - добавил он.Дипломат подчеркнул, что "Спутник V" - хорошая вакцина. "Надеюсь, она будет зарегистрирована во многих странах. И в целом, я уверен, что со временем пандемия будет побеждена", - заявил он.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210726/vaktsina-1743016376.html
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коронавирус в россии, россия, эфиопия
10:09 27.07.2021 (обновлено: 11:02 27.07.2021)
 
Посол Эфиопии привился "Спутником V"

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену привился российской вакциной "Спутник V"

© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену рассказал РИА Новости, что привился российской вакциной "Спутник V" и не сомневается в ее качестве и эффективности.

"Я сам привился "Спутником V". У нас нет никаких проблем с этой вакциной, нужно только завершить процесс сделки, а так - у нас нет никаких сомнений в качестве и эффективности российского препарата", - сказал он.

Посол Эфиопии в России считает неправильным, что некоторые страны пытаются политизировать вопрос вакцин. "Это ведь вопрос науки, исследований, которые не могут быть оспорены. Это не то, о чем надо рассуждать, а то, чем занимаются в лабораториях", - добавил он.
Дипломат подчеркнул, что "Спутник V" - хорошая вакцина. "Надеюсь, она будет зарегистрирована во многих странах. И в целом, я уверен, что со временем пандемия будет побеждена", - заявил он.
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