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Посол Эфиопии привился "Спутником V"

Посол Эфиопии привился "Спутником V" - РИА Новости, 27.07.2021

Посол Эфиопии привился "Спутником V"

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену рассказал РИА Новости, что привился российской вакциной "Спутник V" и не сомневается в ее качестве и эффективности. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:09

2021-07-27T10:09

2021-07-27T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

эфиопия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену рассказал РИА Новости, что привился российской вакциной "Спутник V" и не сомневается в ее качестве и эффективности.Посол Эфиопии в России считает неправильным, что некоторые страны пытаются политизировать вопрос вакцин. "Это ведь вопрос науки, исследований, которые не могут быть оспорены. Это не то, о чем надо рассуждать, а то, чем занимаются в лабораториях", - добавил он.Дипломат подчеркнул, что "Спутник V" - хорошая вакцина. "Надеюсь, она будет зарегистрирована во многих странах. И в целом, я уверен, что со временем пандемия будет побеждена", - заявил он.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>>

https://ria.ru/20210726/vaktsina-1743016376.html

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коронавирус в россии, россия, эфиопия