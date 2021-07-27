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В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда - РИА Новости, 27.07.2021
В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкальском крае восстановлено полностью, сообщает РЖД в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T05:57
2021-07-27T05:57
2021-07-27T06:24
обрушение на участке транссиба
олег белозеров
ржд
сретенский район
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкальском крае восстановлено полностью, сообщает РЖД в своем официальном Telegram-канале.Отмечается, что на месте находится гендиректор РЖД Олег Белозеров."Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкальском крае полностью восстановлено! Второй путь открыт", - говорится в сообщении.В воскресенье сообщалось, что реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара. Железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста.В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/most-1742499676.html
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обрушение на участке транссиба, олег белозеров, ржд, сретенский район, забайкальский край, происшествия
05:57 27.07.2021 (обновлено: 06:24 27.07.2021)
В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
В Забайкальском крае полностью восстановили движение поездов по Транссибу по мосту через реку Ареда