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В Татарстане в полицию поступило более 100 заявлений от вкладчиков пирамиды
В Татарстане в полицию поступило более 100 заявлений от вкладчиков пирамиды - РИА Новости, 27.07.2021
В Татарстане в полицию поступило более 100 заявлений от вкладчиков пирамиды
Более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko поступило в правоохранительные органы от жителей Татарстана, сообщил начальник отдела управления... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:41
2021-07-27T14:41
россия
мвд татарстана
рустам минниханов
финансовая пирамида
происшествия
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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko поступило в правоохранительные органы от жителей Татарстана, сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслан Давлетьяров.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в рамках субботнего совещания с представителями правоохранительных органов Рустам Минниханов обратил внимание, что в адрес органов власти поступают обращения от граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. В жалобах отмечается, что организаторы вовлекают людей в организацию, собирают денежные средства и в последующем отказывают в выплатах. Глава республики поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы."В правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от татарстанских вкладчиков финансовой организации Finiko… В целом по стране больше тысячи заявлений", - сказал Давлетьяров журналистам, отметив, что реальное количество вкладчиков данной финансовой организации гораздо больше.По мнению Давлетьярова, некоторые участники пирамиды боятся обращаться в полицию, другие еще раздумывают. Самый большой вклад среди заявителей составляет 8 миллионов рублей. По его словам, к ответственности будут привлечены не только организаторы финансовой пирамиды, но и ее участники, активно вовлекающие в организацию."Мы с самого начала деятельности наблюдали за этой организацией. У нас в МВД есть определенные критерии, по которым относим организации к подозрительным: завышенные процентные вклады, агрессивная реклама и ряд других", - уточнил Давлетьяров.Он добавил, что в настоящее время МВД Татарстана проверяет работу 50 различных финансовых организаций, по деятельности трех организаций в текущем году возбуждены уголовные дела.Прокуратура Татарстана сообщила в декабре 2020 года, что в отношении сотрудников компании Finiko, которые подозреваются в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды.По данным прокуратуры, с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц. Прокуратура отмечала, что лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании Finiko не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.
https://ria.ru/20210701/putin-1739380111.html
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россия, мвд татарстана, рустам минниханов, финансовая пирамида, происшествия
14:41 27.07.2021
 
В Татарстане в полицию поступило более 100 заявлений от вкладчиков пирамиды

В Татарстане в полицию поступило более 100 заявлений от вкладчиков пирамиды Finiko

© Fotolia / jul_stСвернутая пирамида из купюры
Свернутая пирамида из купюры - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Fotolia / jul_st
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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko поступило в правоохранительные органы от жителей Татарстана, сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслан Давлетьяров.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в рамках субботнего совещания с представителями правоохранительных органов Рустам Минниханов обратил внимание, что в адрес органов власти поступают обращения от граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. В жалобах отмечается, что организаторы вовлекают людей в организацию, собирают денежные средства и в последующем отказывают в выплатах. Глава республики поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы.
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"В правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от татарстанских вкладчиков финансовой организации Finiko… В целом по стране больше тысячи заявлений", - сказал Давлетьяров журналистам, отметив, что реальное количество вкладчиков данной финансовой организации гораздо больше.
По мнению Давлетьярова, некоторые участники пирамиды боятся обращаться в полицию, другие еще раздумывают. Самый большой вклад среди заявителей составляет 8 миллионов рублей. По его словам, к ответственности будут привлечены не только организаторы финансовой пирамиды, но и ее участники, активно вовлекающие в организацию.
"Мы с самого начала деятельности наблюдали за этой организацией. У нас в МВД есть определенные критерии, по которым относим организации к подозрительным: завышенные процентные вклады, агрессивная реклама и ряд других", - уточнил Давлетьяров.
Он добавил, что в настоящее время МВД Татарстана проверяет работу 50 различных финансовых организаций, по деятельности трех организаций в текущем году возбуждены уголовные дела.
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Прокуратура Татарстана сообщила в декабре 2020 года, что в отношении сотрудников компании Finiko, которые подозреваются в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды.
По данным прокуратуры, с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц. Прокуратура отмечала, что лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании Finiko не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.
 
РоссияМВД ТатарстанаРустам Миннихановфинансовая пирамидаПроисшествия
 
 
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