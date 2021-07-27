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Посол России в США призвал "разобрать завалы" в отношениях двух стран
Посол России в США призвал "разобрать завалы" в отношениях двух стран - РИА Новости, 27.07.2021
Посол России в США призвал "разобрать завалы" в отношениях двух стран
Движение в пучину кризиса в отношениях между РФ и США продолжится, если в них не разобрать накопившиеся завалы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:48
2021-07-27T17:48
россия
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Движение в пучину кризиса в отношениях между РФ и США продолжится, если в них не разобрать накопившиеся завалы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.По его словам, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве была направлена на то, чтобы переломить эту тенденцию и "попытаться начать путь хотя бы к минимальной нормализации"."Переговоры проходили в принципиальном ключе. Лидеры двух стран затронули практически все ключевые двусторонние вопросы. Достигнутые понимания или, как назвал их Путин, "зарницы доверия" - та основа, от которой мы отталкиваемся сегодня в работе по стратегической стабильности, кибербезопасности, проблеме дипломатического присутствия, ситуации с заключенными, Арктике, климату, экономике", - сказал Антонов.Посол добавил, что благодаря РАТОП "стираются тысячи километров расстояний и десятки часовых поясов". "Установлена прямая связь между Москвой, Вашингтоном, Аляской, Сибирью и Дальним Востоком. Фактически создан кругосветный телемост. Это подтверждает глобальный характер российско-американских связей, нашу географическую и историческую близость, а также особую ответственность за международную безопасность", - сказал Антонов.Россия в условиях "отягощенного" межправительственного диалога с США считает необходимым налаживать региональные связи между странами, это привнесет значительный стабилизирующий фактор в их двухсторонние отношения, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Тяжело переоценить тот значительный стабилизирующий потенциал, который кроется в прямых межрегиональных связях. В условиях, когда межправительственный диалог отягощен, отдельные американские штаты и субъекты РФ могут с большей легкостью находить точки соприкосновения. Опираться на приоритеты внутреннего развития, которые схожи для тихоокеанского измерения", - сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП).Глава российской дипмиссии в Вашингтоне также указал на востребованность в текущих условиях обмена опытом между Россией и США в вопросе борьбы с коронавирусом. "Победить пандемию можно только сообща", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html
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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша, в мире
17:48 27.07.2021
 
Посол России в США призвал "разобрать завалы" в отношениях двух стран

Посол России в США Антонов: отношения между странами переживают непростой период

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Движение в пучину кризиса в отношениях между РФ и США продолжится, если в них не разобрать накопившиеся завалы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Не секрет, что двусторонние отношения переживают непростой период. Накопились колоссальные завалы проблем, без решения которых невозможно остановить движение в пучину еще большего кризиса", - заявил посол на открытии 26-го ежегодного заседания российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).
По его словам, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве была направлена на то, чтобы переломить эту тенденцию и "попытаться начать путь хотя бы к минимальной нормализации".
"Переговоры проходили в принципиальном ключе. Лидеры двух стран затронули практически все ключевые двусторонние вопросы. Достигнутые понимания или, как назвал их Путин, "зарницы доверия" - та основа, от которой мы отталкиваемся сегодня в работе по стратегической стабильности, кибербезопасности, проблеме дипломатического присутствия, ситуации с заключенными, Арктике, климату, экономике", - сказал Антонов.
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Посол добавил, что благодаря РАТОП "стираются тысячи километров расстояний и десятки часовых поясов". "Установлена прямая связь между Москвой, Вашингтоном, Аляской, Сибирью и Дальним Востоком. Фактически создан кругосветный телемост. Это подтверждает глобальный характер российско-американских связей, нашу географическую и историческую близость, а также особую ответственность за международную безопасность", - сказал Антонов.
Россия в условиях "отягощенного" межправительственного диалога с США считает необходимым налаживать региональные связи между странами, это привнесет значительный стабилизирующий фактор в их двухсторонние отношения, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Глава российской дипмиссии в Вашингтоне также указал на востребованность в текущих условиях обмена опытом между Россией и США в вопросе борьбы с коронавирусом. "Победить пандемию можно только сообща", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
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