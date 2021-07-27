https://ria.ru/20210727/otnosheniya-1743148215.html

Посол России в США призвал "разобрать завалы" в отношениях двух стран

Посол России в США призвал "разобрать завалы" в отношениях двух стран - РИА Новости, 27.07.2021

Посол России в США призвал "разобрать завалы" в отношениях двух стран

Движение в пучину кризиса в отношениях между РФ и США продолжится, если в них не разобрать накопившиеся завалы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:48

2021-07-27T17:48

2021-07-27T17:48

россия

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Движение в пучину кризиса в отношениях между РФ и США продолжится, если в них не разобрать накопившиеся завалы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.По его словам, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве была направлена на то, чтобы переломить эту тенденцию и "попытаться начать путь хотя бы к минимальной нормализации"."Переговоры проходили в принципиальном ключе. Лидеры двух стран затронули практически все ключевые двусторонние вопросы. Достигнутые понимания или, как назвал их Путин, "зарницы доверия" - та основа, от которой мы отталкиваемся сегодня в работе по стратегической стабильности, кибербезопасности, проблеме дипломатического присутствия, ситуации с заключенными, Арктике, климату, экономике", - сказал Антонов.Посол добавил, что благодаря РАТОП "стираются тысячи километров расстояний и десятки часовых поясов". "Установлена прямая связь между Москвой, Вашингтоном, Аляской, Сибирью и Дальним Востоком. Фактически создан кругосветный телемост. Это подтверждает глобальный характер российско-американских связей, нашу географическую и историческую близость, а также особую ответственность за международную безопасность", - сказал Антонов.Россия в условиях "отягощенного" межправительственного диалога с США считает необходимым налаживать региональные связи между странами, это привнесет значительный стабилизирующий фактор в их двухсторонние отношения, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Тяжело переоценить тот значительный стабилизирующий потенциал, который кроется в прямых межрегиональных связях. В условиях, когда межправительственный диалог отягощен, отдельные американские штаты и субъекты РФ могут с большей легкостью находить точки соприкосновения. Опираться на приоритеты внутреннего развития, которые схожи для тихоокеанского измерения", - сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП).Глава российской дипмиссии в Вашингтоне также указал на востребованность в текущих условиях обмена опытом между Россией и США в вопросе борьбы с коронавирусом. "Победить пандемию можно только сообща", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.

https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html

https://ria.ru/20210727/vstrecha-1743066948.html

https://ria.ru/20210711/voyna-1740786157.html

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сша

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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша, в мире