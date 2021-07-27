Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/oruzhie-1743086619.html
В Госдуме прокомментировали поставку Украине турецких ударных беспилотников
В Госдуме прокомментировали поставку Украине турецких ударных беспилотников - РИА Новости, 27.07.2021
В Госдуме прокомментировали поставку Украине турецких ударных беспилотников
Поставка Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar является внутренним делом этих двух стран, однако подобные действия не смогут не сказаться на... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:04
2021-07-27T13:04
россия
алексей чепа
госдума рф
турция
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154927/10/1549271073_404:0:2724:1305_1920x0_80_0_0_b580d07af17bff3cb180a94a5a5281f6.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Поставка Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar является внутренним делом этих двух стран, однако подобные действия не смогут не сказаться на двусторонних отношениях России и Турции, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью "Ленте.ру" призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и РФ.Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко ранее во вторник заявил РИА Новости, что даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России, в случае если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению.В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки на Украину". На это депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил, что "Байрактары" подобны "тонкой соломинке", которой безрассудно пугать российскую армию.Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада". В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210727/krym-1743076639.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154927/10/1549271073_694:0:2434:1305_1920x0_80_0_0_013e7efda4b10b275dec97c30b2acbe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей чепа, госдума рф, турция, украина, в мире
13:04 27.07.2021
 
В Госдуме прокомментировали поставку Украине турецких ударных беспилотников

Депутат Госдумы Чепа: поставка Украине "Байрактаров" скажется на отношениях России и Турции

CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Поставка Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar является внутренним делом этих двух стран, однако подобные действия не смогут не сказаться на двусторонних отношениях России и Турции, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью "Ленте.ру" призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и РФ.
"Это, безусловно, внутренние дела и Турции, и Украины. Но мы очень внимательно будем следить за теми сделками, которые будут нести возможную угрозу нашей безопасности. Что такое беспилотники, мы знаем. Для чего это делается, мы знаем, и это очень здорово будет сказываться на наших двухсторонних отношениях с Турцией", - сказал Чепа.
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко ранее во вторник заявил РИА Новости, что даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России, в случае если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
12:18
В Турции назвали условие для признания Крыма частью России
При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки на Украину". На это депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил, что "Байрактары" подобны "тонкой соломинке", которой безрассудно пугать российскую армию.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада". В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияАлексей ЧепаГосдума РФТурцияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Лента новостейМолния