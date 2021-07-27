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В Госдуме прокомментировали поставку Украине турецких ударных беспилотников

В Госдуме прокомментировали поставку Украине турецких ударных беспилотников - РИА Новости, 27.07.2021

В Госдуме прокомментировали поставку Украине турецких ударных беспилотников

Поставка Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar является внутренним делом этих двух стран, однако подобные действия не смогут не сказаться на... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:04

2021-07-27T13:04

2021-07-27T13:04

россия

алексей чепа

госдума рф

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украина

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Поставка Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar является внутренним делом этих двух стран, однако подобные действия не смогут не сказаться на двусторонних отношениях России и Турции, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью "Ленте.ру" призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и РФ.Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко ранее во вторник заявил РИА Новости, что даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России, в случае если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению.В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки на Украину". На это депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил, что "Байрактары" подобны "тонкой соломинке", которой безрассудно пугать российскую армию.Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада". В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210727/krym-1743076639.html

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турция

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россия, алексей чепа, госдума рф, турция, украина, в мире