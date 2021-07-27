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В Турции призвали Россию смириться с поставками вооружений на Украину
В Турции призвали Россию смириться с поставками вооружений на Украину - РИА Новости, 27.07.2021
В Турции призвали Россию смириться с поставками вооружений на Украину
Переговоры Турции c Украиной о поставках оружия не должны влиять на отношения с Россией, заявил в беседе с "Лентой.ру" профессор турецкого университета Малтепе... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:04
2021-07-27T09:04
2021-07-27T10:47
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Переговоры Турции c Украиной о поставках оружия не должны влиять на отношения с Россией, заявил в беседе с "Лентой.ру" профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.Поэтому профессор призвал Москву смириться с намерением Анкары и дальше развивать связи с Киевом, так как из-за "пары десятков турецких беспилотников" Украине не удастся превзойти Россию по военной мощи.По мнению Унала, хорошие отношения и с Россией, и с Украиной позволили бы Турции стать посредником между двумя странами."Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и она не должна видеть это в таком свете", — заключил профессор.В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки на Украину". На это депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил, что БПЛА Bayraktar подобны "тонкой соломинке", которой безрассудно пугать российскую армию.Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада". В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
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россия, мевлют чавушоглу, турция, украина, в мире
09:04 27.07.2021 (обновлено: 10:47 27.07.2021)
В Турции призвали Россию смириться с поставками вооружений на Украину
Профессор Малтепе Хасан Унал призвал Россию смириться с поставками Турцией оружия на Украину
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Переговоры Турции
c Украиной
о поставках оружия не должны влиять на отношения с Россией, заявил в беседе с "Лентой.ру"
профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.
"Западные страны, США и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы стремимся поддерживать отношения на хорошем уровне", — пояснил он.
Поэтому профессор призвал Москву смириться с намерением Анкары и дальше развивать связи с Киевом, так как из-за "пары десятков турецких беспилотников" Украине не удастся превзойти Россию по военной мощи.
По мнению Унала, хорошие отношения и с Россией, и с Украиной позволили бы Турции стать посредником между двумя странами.
"Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и она не должна видеть это в таком свете", — заключил профессор.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
заверил, что сделка не направлена против России.
При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
заявил, что беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки на Украину". На это депутат Госдумы Руслан Бальбек
ответил, что БПЛА Bayraktar подобны "тонкой соломинке", которой безрассудно пугать российскую армию.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада". В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.