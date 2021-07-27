https://ria.ru/20210727/bayraktar-1743065590.html

Глава ЦАМТО назвал "Байрактары" на вооружении ВСУ прямой угрозой россиянам

Глава ЦАМТО назвал "Байрактары" на вооружении ВСУ прямой угрозой россиянам - РИА Новости, 27.07.2021

Глава ЦАМТО назвал "Байрактары" на вооружении ВСУ прямой угрозой россиянам

Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:25

2021-07-27T11:25

2021-07-27T11:30

россия

ситуация в днр и лнр

центр анализа мировой торговли оружием (цамто)

вооруженные силы украины

игорь коротченко

турция

украина

политика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют прямую угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами РФ, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью "Ленте.ру" призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и РФ."Закупка Украиной "Байрактаров" связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы", - сказал Коротченко.Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно "Байрактары" стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии."Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве", - добавил собеседник.В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки на Украину". На это депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил, что "Байрактары" подобны "тонкой соломинке", которой безрассудно пугать российскую армию.Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада". В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.

https://ria.ru/20210628/orion-e-1738843269.html

https://ria.ru/20210715/bayraktar-1741354208.html

https://ria.ru/20210727/oruzhie-1743039109.html

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россия, ситуация в днр и лнр, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), вооруженные силы украины, игорь коротченко, турция, украина, политика