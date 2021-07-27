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Сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
Сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки - РИА Новости, 27.07.2021
Сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте.Они... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:36
2021-07-27T14:22
россия
юлия каримова
сергей каменский
южная корея
токио
стрелковый спорт
спорт
олимпийские игры
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ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте.Они оказались точнее команды Южной Кореи — 17:9.Награда стала 16-й для России на Играх в Токио. Всего в активе сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.Ранее Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов взяли серебро в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.
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россия, юлия каримова, сергей каменский, южная корея, токио, стрелковый спорт, спорт, олимпийские игры
09:36 27.07.2021 (обновлено: 14:22 27.07.2021)
 
Сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Российские стрелки заняли третье место в стрельбе из пневматической винтовки

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Юлия Каримова и Сергей Каменский, завоевавшие бронзовые медали на соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Юлия Каримова и Сергей Каменский, завоевавшие бронзовые медали на соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте.

Они оказались точнее команды Южной Кореи — 17:9.

Награда стала 16-й для России на Играх в Токио. Всего в активе сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.
Ранее Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов взяли серебро в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Сергей Каменский выступает в квалификации соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Сергей Каменский выступает в квалификации соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Сергей Каменский выступает в квалификации соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
 
РоссияЮлия КаримоваСергей КаменскийЮжная КореяТокиоСтрелковый спортСпортОлимпийские игры
 
 
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