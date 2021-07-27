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Сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки - РИА Новости, 27.07.2021

Сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте.Они... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:36

2021-07-27T09:36

2021-07-27T14:22

россия

юлия каримова

сергей каменский

южная корея

токио

стрелковый спорт

спорт

олимпийские игры

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ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте.Они оказались точнее команды Южной Кореи — 17:9.Награда стала 16-й для России на Играх в Токио. Всего в активе сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.Ранее Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов взяли серебро в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

россия

южная корея

токио

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россия, юлия каримова, сергей каменский, южная корея, токио, стрелковый спорт, спорт, олимпийские игры