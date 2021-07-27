09:36 27.07.2021 (обновлено: 14:22 27.07.2021)
Сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
Российские стрелки заняли третье место в стрельбе из пневматической винтовки
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Юлия Каримова и Сергей Каменский, завоевавшие бронзовые медали на соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте.
Они оказались точнее команды Южной Кореи — 17:9.
Награда стала 16-й для России на Играх в Токио. Всего в активе сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.
Они оказались точнее команды Южной Кореи — 17:9.
Награда стала 16-й для России на Играх в Токио. Всего в активе сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.
Ранее Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов взяли серебро в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Сергей Каменский выступает в квалификации соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Сергей Каменский выступает в квалификации соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио