https://ria.ru/20210727/observatoriya-1743182032.html

Черная дыра разорвала звезду в центре галактики

Черная дыра разорвала звезду в центре галактики - РИА Новости, 27.07.2021

Черная дыра разорвала звезду в центре галактики

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" зафиксировала начало разрушения звезды сверхмассивной черной дырой в центре галактики, сообщил... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T22:51

2021-07-27T22:51

2021-07-27T23:12

наука

обсерватория

земля

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" зафиксировала начало разрушения звезды сверхмассивной черной дырой в центре галактики, сообщил Институт космических исследований РАН.Отмечается, что вещество разрушенной звезды образовало аккреционный диск и медленно поглощается черной дырой."Именно излучение от этого аккреционного диска и проявило себя как ранее неизвестный яркий и мягкий рентгеновский источник SRGe J131014.2+444315, обнаруженный в конце третьего скана неба телескопом eROSITA на борту обсерватории "Спектр-РГ", — сообщил институт."Спектр-РГ" запустили в космос в июле 2019 года. В октябре того же года аппарат достиг рабочей точки на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли. Обсерватория уже трижды просканировала все небо.Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Цель "Спектра-РГ" — в течение четырех лет составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.

https://ria.ru/20210629/sliyanie-1739086615.html

https://ria.ru/20210524/galaktika-1733630609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсерватория, земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук