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Наука
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Черная дыра разорвала звезду в центре галактики
Черная дыра разорвала звезду в центре галактики - РИА Новости, 27.07.2021
Черная дыра разорвала звезду в центре галактики
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" зафиксировала начало разрушения звезды сверхмассивной черной дырой в центре галактики, сообщил... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:51
2021-07-27T23:12
наука
обсерватория
земля
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" зафиксировала начало разрушения звезды сверхмассивной черной дырой в центре галактики, сообщил Институт космических исследований РАН.Отмечается, что вещество разрушенной звезды образовало аккреционный диск и медленно поглощается черной дырой."Именно излучение от этого аккреционного диска и проявило себя как ранее неизвестный яркий и мягкий рентгеновский источник SRGe J131014.2+444315, обнаруженный в конце третьего скана неба телескопом eROSITA на борту обсерватории "Спектр-РГ", — сообщил институт."Спектр-РГ" запустили в космос в июле 2019 года. В октябре того же года аппарат достиг рабочей точки на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли. Обсерватория уже трижды просканировала все небо.Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Цель "Спектра-РГ" — в течение четырех лет составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.
https://ria.ru/20210629/sliyanie-1739086615.html
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обсерватория, земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук
22:51 27.07.2021 (обновлено: 23:12 27.07.2021)
 
Черная дыра разорвала звезду в центре галактики

Российская обсерватория зафиксировала, как черная дыра разорвала звезду в центре галактики

© ESO/L. CalçadaТак в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами
Так в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами
© ESO/L. Calçada
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" зафиксировала начало разрушения звезды сверхмассивной черной дырой в центре галактики, сообщил Институт космических исследований РАН.
"Телескоп eROSITA орбитальной рентгеновской обсерватории "Спектр-РГ" зарегистрировал раннюю стадию разрыва приливными силами звезды, пролетевшей вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики на расстоянии в два с половиной миллиарда световых лет от Солнца", — говорится в сообщении пресс-центра института.
Отмечается, что вещество разрушенной звезды образовало аккреционный диск и медленно поглощается черной дырой.
"Именно излучение от этого аккреционного диска и проявило себя как ранее неизвестный яркий и мягкий рентгеновский источник SRGe J131014.2+444315, обнаруженный в конце третьего скана неба телескопом eROSITA на борту обсерватории "Спектр-РГ", — сообщил институт.
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"Спектр-РГ" запустили в космос в июле 2019 года. В октябре того же года аппарат достиг рабочей точки на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли. Обсерватория уже трижды просканировала все небо.
Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Цель "Спектра-РГ" — в течение четырех лет составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.
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