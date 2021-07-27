https://ria.ru/20210727/neva-1743153035.html

В Петербурге планируют запретить движение гидроциклов по Неве

В Петербурге планируют запретить движение гидроциклов по Неве - РИА Новости, 27.07.2021

В Петербурге планируют запретить движение гидроциклов по Неве

Власти Петербурга намерены запретить плавание на гидроциклах в акватории Невы в историческом центре Петербурга, следует из материалов на сайте городской... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:10

2021-07-27T18:10

2021-07-27T18:14

нева (река)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Власти Петербурга намерены запретить плавание на гидроциклах в акватории Невы в историческом центре Петербурга, следует из материалов на сайте городской администрации.Проект постановления правительства Петербурга, который предусматривает внесение изменений в действующие правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах опубликован во вторник в разделе "антикоррупционная экспертиза"."(Дополнить) правила пунктом следующего содержания: запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами", - говорится в этом документе.Срок проведения антикоррупционной экспертизы истекает 9 августа. Комментарием комитета по транспорту, который инициировал введение запрета на плавание гидроциклов по Неве в историческом центре, РИА Новости пока не располагает.Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено мешать движению и маневрированию крупных судов, а также двигаться под разведенными пролетами мостов в период их разводки. Плавание на гидроциклах запрещено по некоторым рекам и каналам, включая, в частности, канал Грибоедова (от верхней кромки Театрального моста до нижней кромки Мало-Калинкина моста), Ново-Адмиралтейский канал (от реки Мойки до Невы) и Зимнюю канавку.

https://ria.ru/20200629/1573607127.html

нева (река)

санкт-петербург

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нева (река), санкт-петербург