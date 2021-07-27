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В Петербурге планируют запретить движение гидроциклов по Неве
В Петербурге планируют запретить движение гидроциклов по Неве - РИА Новости, 27.07.2021
В Петербурге планируют запретить движение гидроциклов по Неве
Власти Петербурга намерены запретить плавание на гидроциклах в акватории Невы в историческом центре Петербурга, следует из материалов на сайте городской... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:10
2021-07-27T18:14
нева (река)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Власти Петербурга намерены запретить плавание на гидроциклах в акватории Невы в историческом центре Петербурга, следует из материалов на сайте городской администрации.Проект постановления правительства Петербурга, который предусматривает внесение изменений в действующие правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах опубликован во вторник в разделе "антикоррупционная экспертиза"."(Дополнить) правила пунктом следующего содержания: запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами", - говорится в этом документе.Срок проведения антикоррупционной экспертизы истекает 9 августа. Комментарием комитета по транспорту, который инициировал введение запрета на плавание гидроциклов по Неве в историческом центре, РИА Новости пока не располагает.Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено мешать движению и маневрированию крупных судов, а также двигаться под разведенными пролетами мостов в период их разводки. Плавание на гидроциклах запрещено по некоторым рекам и каналам, включая, в частности, канал Грибоедова (от верхней кромки Театрального моста до нижней кромки Мало-Калинкина моста), Ново-Адмиралтейский канал (от реки Мойки до Невы) и Зимнюю канавку.
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нева (река), санкт-петербург
18:10 27.07.2021 (обновлено: 18:14 27.07.2021)
 
В Петербурге планируют запретить движение гидроциклов по Неве

Власти Петербурга намерены запретить движение гидроциклов по Неве в историческом центре

© Depositphotos / AnmFotoВид Невы. Санкт-Петербург, Россия
Вид Невы. Санкт-Петербург, Россия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / AnmFoto
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Власти Петербурга намерены запретить плавание на гидроциклах в акватории Невы в историческом центре Петербурга, следует из материалов на сайте городской администрации.
Проект постановления правительства Петербурга, который предусматривает внесение изменений в действующие правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах опубликован во вторник в разделе "антикоррупционная экспертиза".
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"(Дополнить) правила пунктом следующего содержания: запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами", - говорится в этом документе.
Срок проведения антикоррупционной экспертизы истекает 9 августа. Комментарием комитета по транспорту, который инициировал введение запрета на плавание гидроциклов по Неве в историческом центре, РИА Новости пока не располагает.
Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено мешать движению и маневрированию крупных судов, а также двигаться под разведенными пролетами мостов в период их разводки. Плавание на гидроциклах запрещено по некоторым рекам и каналам, включая, в частности, канал Грибоедова (от верхней кромки Театрального моста до нижней кромки Мало-Калинкина моста), Ново-Адмиралтейский канал (от реки Мойки до Невы) и Зимнюю канавку.
 
Нева (река)Санкт-Петербург
 
 
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